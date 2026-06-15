Прощание проходит 15 июня.

Автор фото: Академия наук РТ

На 75-м году жизни умер доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки республики, главный научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии имени А.Х. Халикова Фаяз Хузин. Об этом сообщили в Академии наук Татарстана.

Хузин занимался изучением средневековой истории Поволжья. Исследования были посвящены археологии Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, а также средневековых городов региона и археологического наследия Татарстана. Ученый участвовал в многочисленных экспедициях, сделал много значимых открытий и подготовил несколько поколений учеников. Его научные труды стали неотъемлемой частью отечественной археологической науки. Современники характеризовали его как человека большого жизнелюбия, душевной щедрости и искренней преданности своему делу, умевшего объединять вокруг себя людей.

Прощание с Фаязом Хузиным проходит 15 июня в 10:00 в Голубой мечети на Фатыха Карима, 19/8. Похороны пройдут в селе Карманово Заинского района Татарстана.

Ранее сообщалось о смерти главного редактора газеты «Шәһри Казан» Радика Сабирова. За годы работы успел потрудиться в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат».

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