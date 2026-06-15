Скончался татарстанский просветитель и археолог Фаяз Хузин
Прощание проходит 15 июня.
На 75-м году жизни умер доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки республики, главный научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии имени А.Х. Халикова Фаяз Хузин. Об этом сообщили в Академии наук Татарстана.
Хузин занимался изучением средневековой истории Поволжья. Исследования были посвящены археологии Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, а также средневековых городов региона и археологического наследия Татарстана. Ученый участвовал в многочисленных экспедициях, сделал много значимых открытий и подготовил несколько поколений учеников. Его научные труды стали неотъемлемой частью отечественной археологической науки. Современники характеризовали его как человека большого жизнелюбия, душевной щедрости и искренней преданности своему делу, умевшего объединять вокруг себя людей.
Прощание с Фаязом Хузиным проходит 15 июня в 10:00 в Голубой мечети на Фатыха Карима, 19/8. Похороны пройдут в селе Карманово Заинского района Татарстана.
Ранее сообщалось о смерти главного редактора газеты «Шәһри Казан» Радика Сабирова. За годы работы успел потрудиться в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения движения введут на неделю.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Цели СВО будут достигнуты.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.