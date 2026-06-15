Происшествия
15 июня 11:46
Автор материала:
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Мария Пояркова

Журналист

На сельхозпредприятиях Татарстана погибло пять человек

Всего зарегистрировано 11 несчастных случаев.

На сельхозпредприятиях Татарстана погибло пять человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике пять смертельных случаев произошло с начала года на сельскохозяйственных предприятиях. Еще пять случаев характеризуют как «тяжелые», еще один — как «средней степени тяжести». В общем отмечается 11 происшествий, рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

— Для предупреждения несчастных случаев на производствах работодателям рекомендуется регулярно проводить внеплановые инструктажи, медицинские осмотры, обеспечить работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, — напомнил глава Минсельхозпрода.

Часть смертей приходится на ДТП, также несчастные случаи происходили из-за падения с высоты и несоблюдения техники безопасности. Важной задачей остается недопущение пожаров, которые зарегистрированы на объектах АПК с начала года 12 раз. Повреждено девять строений и четыре единицы техники. Те хозяйства, которые допускают подобное, лишаются федеральной поддержки, и такие случаи уже имели место быть, добавил Зяббаров.

Ранее мы писали, что в этом году на посевную кампанию регион потратил 43 миллиарда рублей. Наименьшую сумму потратили на семена — 3,8 миллиарда рублей, на зарплаты выделили шесть миллиардов рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти ушло 8,8 миллиарда рублей, на средства химической защиты растений — 6,3 миллиарда рублей, еще три миллиарда ушло на прочие расходы. Самыми дорогими оказались минеральные удобрения, на которые направили 15,2 миллиарда рублей.

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