Общество
15 июня 11:32
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Мария Пояркова

Журналист

На весенне-полевые работы в Татарстане ушло 43 млрд рублей

Большая часть средств была потрачена на минеральные удобрения — это свыше 15 миллиардов рублей.

На весенне-полевые работы в Татарстане ушло 43 млрд рублей

Автор фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Посевная кампания в текущем году обошлась республике в 43 миллиарда рублей. Наименьшую сумму потратили на семена — 3,8 миллиарда рублей, на зарплаты выделили шесть миллиардов рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти ушло 8,8 миллиарда рублей, на средства химической защиты растений — 6,3 миллиарда рублей, еще три миллиарда ушло на прочие расходы. Самыми дорогими оказались минеральные удобрения, на которые направили 15,2 миллиарда рублей. Результаты озвучил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

В Татарстане увеличивается количество посеянного рапса, подсолнечника, масличных культур, рассказал глава Минсельхозпрода. Защитные мероприятия проведены на территории в 3,5 миллиона гектаров, в частности речь идет о процедурах против вредителей, болезней и сорняков. Химические удобрения соединяются с листовой подкормкой. Жидкие удобрения при этом составляют свыше 12 процентов от общей доли — их активно пытаются ввести в оборот, в том числе с помощью федеральной поддержки.

— Сегодня многие хозяйства понимают, что коэффициент усвоения растениями таких удобрений гораздо выше по сравнению с твердыми удобрениями — он достигает 80 процентов, особенно в такие засушливые периоды, как на сегодняшний день. Такие процессы очень эффективны, — поделился Зяббаров.

В использовании жидких удобрений самые высокие показатели имеют Атнинский, Кукморский, Мензелинский и ряд других районов Татарстана.

Из всех внесенных семян подсолнечника (1664 тонны) 57 процентов составляют образцы отечественной селекции, среди сахарной свеклы этот показатель достиг 50 процентов. Наибольшая доля наблюдается в рамках засеивания кукурузы — в почву внесли 60 процентов российских семян.

В ходе проведения весенне-полевых работ фермеры задействовали 11 тысяч тракторов, 880 посевных комплексов, 5,3 тысячи единиц почвообрабатывающей техники и 4,6 тысячи единиц зерновых сеялок. На данный момент ведется кормоуборочная работа, в которой задействованы 711 комбайнов, которые потенциально способны убирать 123,5 тонны сырья в сутки.

По программе поддержки, утвержденной раисом Татарстана, финансируется 30 процентов приобретенной техники. В этом году было приобретено около 1,2 тысячи единиц техники на 5,5 миллиарда рублей. Также для хозяйств есть возможность приобрести необходимые устройства через АО «Росагролизинг». С января уже было куплено 453 единицы техники на сумму 3,8 миллиарда рублей.

Ранее Зяббаров также заявил, что предприятиям АПК следует иметь минимум десятидневный запас топлива. Всего Татарстану в течение этого года планируется передать 140 тысяч тонн топлива, из которых уже использовано более 33-34 тысяч.

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