Общество
17 июня 10:52
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«Вечерняя Казань»

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Автоматическую систему защиты от утечек газа в квартирах разработали в России

Обычные устройства просто уведомляют жильцов о проблеме — меры предотвращения хлопка или отравления в их функционал не входят.

Автоматическую систему защиты от утечек газа в квартирах разработали в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ученые Новосибирского государственного техуниверситета разработали инновационный датчик уровня газа в воздухе жилых помещений — при фиксации утечки система в течение 10 секунд автоматически включает сигнализацию, вытяжку и перекрывает газовый кран. Работу устройства можно контролировать с помощью локального веб-интерфейса через компьютер, телефон или планшет. В будущем разработчики намерены создать полноценное приложение с уведомлениями и соединить устройства с экосистемами умного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Обычные устройства, которые установлены в домах повсеместно, просто уведомляют жильцов о проблеме — меры предотвращения хлопка или отравления в их функционал не входят. Инновационную разработку на данный момент тестируют, а после будет проведена консультация со специалистами по газовой и пожарной безопасности, в области автоматизированных систем контроля. В вузе уверены, что систему можно будет применять не только в жилых домах, но и на коммерческих объектах небольшой площади — в кафе, хостелах, пекарнях и других.

Ранее сообщалось, что татарстанцы зачастую не пускают газовых мастеров в квартиры для осмотра и обслуживания оборудования — за это жители в сумме получили штраф в 1,1 миллиона рублей. Всего за пять месяцев в ГЖИ поступило 532 сообщения о нарушениях, связанных с газом.

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