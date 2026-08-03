Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Автор фото: Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство энергетики сообщило о постепенной стабилизации обеспечения АЗС топливом в части российских регионов. Ведомство зафиксировало улучшение ситуации в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане. Значительно улучшилась обеспеченность топливом в Архангельской и Саратовской областях. Определили это по двум основным показателям: увеличению количества работающих автозаправочных станций и сокращению очередей. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что работа с регионами по обеспечению их потребностей продолжится, что свидетельствует о продолжающемся процессе, а не о его полном завершении.

О том, что многочасовые очереди за бензином еще не стали пережитком прошлого, говорят и действия правительства. Полный запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года. При этом вице-премьер Александр Новак заметил, что запрет на экспорт дизельного топлива могут снять после того, как рынок будет полностью восстановлен. Таким образом, власти стремятся избежать избытка продукции на НПЗ и предотвратить сокращение объемов переработки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова пояснила, что мера властей призвана защитить внутренний рынок от дефицита на фоне снижения производства. Эксперт привела данные за 2025 год, согласно которым трубопроводные поставки нефти на НПЗ упали до минимума за 15 лет во многом из-за внеплановых ремонтов и внешних воздействий, что сократило предложение на внутреннем рынке. Запрет на торговлю топливом с другими странами искусственно поддерживает баланс спроса и предложения, но в то же время лишает производителей экспортной альтернативы, что делает внутренние цены зависимыми от административных решений, а не от рыночной конъюнктуры. Это, по ее мнению, может снизить стимулы для модернизации НПЗ.

— Отмена запрета на экспорт дизеля «по мере восстановления рынка» — это более гибкий подход. Здесь экспортные возможности жизненно важны для загрузки мощностей, так как внутренний рынок не может освоить весь объем производимого дизельного топлива. Снятие запрета может произойти ближе к концу года, после завершения посевной и уборочной кампаний, — поделилась мнением эксперт.

Дефицит не ослабевает

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман назвал продление запрета на экспорт бензина ожидаемым, но только этой меры недостаточно для стабилизации внутреннего рынка. Он заметил, что ситуация с бензином действительно улучшилась, особенно в крупных городах. Часть НПЗ начали восстанавливать производство, импортные поставки постепенно попадают в страну, спрос сократился из-за физического дефицита, количество атак на НПЗ снизилось. Все эти факторы стали ключевыми в купировании наиболее острой фазы кризиса.

— Однако говорить о полном завершении кризиса пока рано. В более удаленных регионах на многих заправках очереди сохраняются или бензина и вовсе может не быть. Для полного завершения кризиса требуется более значительное восстановление производства и отсутствие новых атак на НПЗ, — подчеркнул эксперт.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель казанского офиса Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов подчеркнул, что ситуация на топливном рынке далека от стабилизации.

— Например, в Ивановской области заправки пусты, топлива нет. Его привозят порционно, на него большие очереди, и его разбирают в течение получаса-часа. В Москве ситуация лучше, и соседние регионы могут позволить себе периодически заправляться. Но и в Москве действует лимит: не более 30 литров. Этот лимит не говорит о каком-либо положительном эффекте и динамике на данный момент, — поделился Золотов.

Частные заправочные сети остаются закрытыми, а крупные государственные компании, такие как Роснефть, Лукойл и Газпромнефть, продолжают работать благодаря поддержке государства. Пока частный сектор не восстановится и не появится избытков топлива, говорить о полном снятии кризиса рано, считает эксперт.

Проблемы с топливом находят отражение в росте цен

Рост цен на топливо и перебои с его поставками на автозаправочные станции уже начинают оказывать значительное влияние на ситуацию с ценами в целом. Удорожание топлива запускает цепную реакцию инфляции, ведь повышение стоимости бензина и дизеля неизбежно тянет за собой удорожание товаров и услуг. Производители и транспортные организации вынуждены поднимать цены, чтобы сохранить рентабельность и не выйти из бизнеса.

Влияние топливного кризиса на цены признала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что удорожание топлива уже повлияло на цены широкого круга товаров и услуг. В том числе по этой причине регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%. По прогнозу регулятора ситуация на топливном рынке восстановится до конца года.

По данным Росстата, цена бензина АИ-92 в конце июля выросла на 20% по сравнению с началом года. Стоимость АИ-95 за тот период выросла на 17%, АИ-98 и выше — на 10,86%, а на дизельное топливо — на 21%. В Татарстане статистика чуть лучше: АИ-92 подорожал на 16%, АИ-95 — на 17%, АИ-98 — на 12%, дизельное топливо — на 11%. Более низкая, по сравнению с общероссийской, динамика связана с тем, что республика обладает нефтеперерабатывающими заводами, которые обеспечивают нужды региона в топливе. Атаки совершались и на них, но по-видимому, урон был не настолько сильным, чтобы дестабилизировать поставки.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская согласилась, что рост цен на топливо может напугать общество и бизнес, стимулировать рост инфляционных ожиданий. Это приведет к тому, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки от роста топлива в цены товаров. То есть, ключевой риск — рост инфляции. Однако если власти смогут быстро нивелировать проблему, то скачок инфляции окажется краткосрочным и не приведет к серьезным последствиям для экономики, уточнила эксперт.

Стоимость топлива лежит в основе стоимости всех остальных товаров и услуг, напомнила Рокотянская. Для доставки любого товара требуется транспорт, работающий на топливе, да и в сельском хозяйстве для работы техники тоже необходимо топливо. Поэтому рост цен на топливо в итоге влияет на цены всех остальных товаров. Разница заключается лишь в скорости реагирования разных категорий товаров. Первую реакцию показывают продукты питания – лаг всего в пару недель.

Золотов также не сомневается, что инфляция продолжит расти. Государство не станет принимать кардинальные решения, а стабильная поставка топлива в Москву и Санкт-Петербург не гарантирует нормализации ситуации в регионах. Отдаленные от федерального центра регионы, особенно сельскохозяйственные, зависят от стоимости доставки, которая увеличивается из-за логистических затрат, стоимости топлива и расходов на уборочную технику. Многие организации в сельской местности используют автобусный транспорт для сотрудников, что тоже повлияет на себестоимость продукции.

— Все дополнительные расходы — налоги, акцизы, логистика — перекладываются на конечного потребителя. Удорожание сырья и заготовок также ведет к росту стоимости товаров. Изменение цен на топливо или запуск заправок не решит проблему кардинально. Ситуация стабилизируется только с понижением стоимости топлива, которая сейчас сильно выросла, — сказал собеседник.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Автоэксперт обратил внимание, что переоборудование автомобиля под газ не решит проблему полностью, так как спрос на этот вид топлива в последние месяцы сильно вырос, что привело к его удорожанию. По словам эксперта, вырос спрос и на установку газового оборудования, причем такой, что производители не успевают поставлять запчасти, а мастера — устанавливать их в автомобили.

Тем не менее, на фоне проблем с топливом в Татарстане вырос интерес автолюбителей к новым электромобилям и гибридам. По данным «Авто.ру», с начала июня до середины июля пользователи сервиса искали такие авто в полтора раза чаще. При этом рост спроса опережает предложение: за последние два месяца оно увеличилось только на 20%. Всплеск спроса заметили и в сегменте подержанных автомобилей. Существенный рост интереса произошел на автомобили с газобаллонным оборудованием. С начала года он вырос в 8 раз и почти в два раза за последние два месяца.

Структурная перестройка на НПЗ

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова считает, что продление запрета на экспорт бензина до конца 2026 года будет способствовать увеличению предложения на внутреннем рынке. Это сдержит розничные цены, но одновременно и снизит маржинальность нефтепереработки и затормозит инвестиции в модернизацию сектора. Наибольшее влияние экспортные ограничения оказывают на нефтеперерабатывающую промышленность и независимые сети автозаправочных станций.

Рассуждая о потенциальных решениях властей, которые могли бы снизить цены и инфляционные ожидания, Крылова обратила внимание, что этому могли бы способствовать увеличение параметров демпфирующего механизма для субсидирования поставок на внутренний рынок, а также повышение нормативов обязательных продаж топлива на товарно-сырьевой бирже и ужесточение контроля над «серым» экспортом. Дополнительными мерами могут стать точечное снижение акцизов или введение жестких лимитов на рост розничных цен в пределах прогнозируемой инфляции.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

По прогнозу Крыловой, текущая ситуация приведет к тому, что российские НПЗ переориентируются на оптимизацию затрат вместо модернизации и углубления переработки нефти. Экспортная политика сместится в сторону увеличения поставок сырой нефти в дружественные страны вместо готового топлива.

— До конца года розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжат расти в пределах накопленной инфляции. При этом дополнительными факторами роста могут стать сезонный спрос, плановые ремонты на НПЗ и увеличение логистических издержек. Это создает риск переноса роста цен на топливо в стоимость грузоперевозок и себестоимость сельскохозяйственной продукции, что будет усиливать разгон общей инфляции, — предупредила эксперт.

Продление запрета на экспорт бензина до конца 2026 года выглядит логичным продолжением линии, которую власти проводят с начала лета, говорит младший аналитик отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Ильи Кузьминых. Первопричину ограничений он связывает с сокращением объемов первичной переработки на ряде заводов, из-за чего на внутреннем рынке образовался разрыв между производством и спросом. Пока этот разрыв сохраняется, приоритет отдается насыщению внутреннего рынка, и экспортный канал по бензину остается закрытым как наиболее быстрый способ удержать топливо внутри страны. Решение по дизелю строится по иной логике, поскольку баланс по дизельному топливу менее напряженный и его полное закрытие грозило бы затовариванием и вынужденным снижением загрузки НПЗ, пояснил эксперт.

Для долгосрочной стратегии переработки текущая ситуация смещает акценты. Устойчивость внутреннего снабжения становится более приоритетной, чем максимизация экспорта нефтепродуктов, что повышает ценность модернизации и резервирования мощностей, заметил эксперт. Экспортная политика по нефтепродуктам приобретает более гибкий характер, когда ограничения включаются и снимаются в зависимости от внутреннего баланса. Отрасли приходится закладывать в инвестиционные планы более высокую волатильность экспортного режима и повышенные требования к надежности инфраструктуры.

Дефицит топлива продолжит возникать в отдельных регионах

Доцент, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Станислав Рогинский одобрил продление запрета экспорта топлива до конца года, так как атаки на НПЗ не прекратятся, а их оборона пока оставляет желать лучшего. На долгосрочном плане это может обернуться периодическим дефицитом бензина на отдельных региональных рынках и дорожающей перевозкой товаров автомобильным транспортом. Отдельные несетевые АЗС будут выставлять аномально высокие цены на реализацию товарной продукции.

Ключевыми мерами по восстановлению предложения эксперт считает ускорение ремонтов поврежденных заводов, поставки из восточных регионов страны в европейскую часть и активизацию импорта зарубежного бензина.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

— В нынешней ситуации рост цен является практически неизбежным, хотя государство и крупные отраслевые игроки будут пытаться контролировать его. Тем не менее, каждый удар противника по НПЗ приводит к краткосрочным негативным эффектам на рынке, которые постепенно накапливаются. Основной риск — подорожание всей номенклатуры товарной продукции и раскручивание инфляции, — пояснил эксперт.

Ащеулова допустила, что при сохранении текущего запрета на экспорт ситуация на топливном рынке стабилизируется. Значительного роста, как в начале года, в текущих условиях не предвидится, так как рынок находится под жестким административным контролем. Плавный рост в пределах инфляции сохранится. Однако, если внеплановые ремонты на НПЗ возобновятся, может снова возникнуть дефицит предложения, предупредила эксперт.

Что касается дизеля, то здесь необходимо учитывать риск, связанный со снятием экспортных ограничений. Если запрет снимут, цены могут скорректироваться вверх вслед за ростом мировых котировок. В то же время долгосрочные запреты могут привести к устареванию мощностей и снижению инвестиционной привлекательности нефтепереработки в России.

— Долгосрочная стратегия для НПЗ должна строиться на повышении эффективности и глубины переработки, чтобы даже на внутреннем рынке производство было максимально рентабельным. Рынок входит в фазу, где административные меры будут играть ключевую роль как минимум до конца 2026 года, — резюмировала Ащеулова.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

При отсутствии новых атак на НПЗ кризис может полностью сойти на нет в течение пары месяцев, уверен Кауфман: этого срока, по его мнению, достаточно, чтобы отремонтировать большинство предприятий. В сценарии восстановления объема производства бензина возникнут предпосылки для снижения цен в рознице в среднем до 10% относительно текущих аномально высоких уровней. Однако эксперт подчеркнул, что данные рассуждения пока содержат в себе довольно много «если».

Текущий кризис эксперт рассматривает как краткосрочный «черный лебедь» для российского сектора нефтепереработки и не считает, что вызвавшие его факторы станут долгосрочными. При этом периодически возникающие сложности с топливом должны стать стимулом для увеличения выпуска бензина в более долгосрочной перспективе. Дело в том, что сейчас ряд российских НПЗ достаточно низкоэффективны по мировым меркам (хотя есть и исключения вроде «Танеко»). Модернизация таких НПЗ с фокусом на рост выхода светлых нефтепродуктов могла бы увеличить запас прочности российского топливного рынка в первую очередь по бензину, считает Кауфман.