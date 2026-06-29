Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Индекс Мосбиржи пережил одно из сильнейших падений за последние четыре года: по итогам 22 июня показатель рухнул до уровня ниже 2300 пунктов. Утром следующего дня падение продолжилось. Самое заметное снижение показали акции «Русагро», «Циан», «ВК», «Роснефть» и «Алрос». Акции «Газпрома» упали ниже 100 рублей впервые с 2009 года. Стабилизация обстановки с Ормузским проливом снизила геополитическую напряженность и риски для поставок черного золота. Это спровоцировало обвал цен на российскую нефть и связанных с ней компаний.

Отрицательное влияние на индекс Мосбиржи оказало также решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов вместо прогнозируемых 50. Это разочаровало инвесторов, ожидавших более существенного снижения ставки.

Как иранский конфликт повлиял на российский фондовый рынок?

По словам главного экономиста «Ренессанс Капитал» Андрея Мелащенко, нормализация ситуации на Ближнем Востоке прежде всего отражается на снижении цен на энергоносители. Дополнительным фактором служит отмена послаблений на экспорт российской нефти со стороны США. Это может способствовать поддержанию высоких дисконтов для российской нефти в ближайшей перспективе. Совокупность данных факторов приведет к нормализации экспортной выручки России после всплеска, наблюдавшегося последние месяцы, так как рубль ослабнет. Также это приведет к снижению дополнительных нефтегазовых доходов бюджета во втором полугодии 2026 года.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин обратил внимание, что начало иранского конфликта, спровоцировавшего рост цен на нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары, оказало лишь ограниченное влияние на индекс Мосбиржи и стоимость акций соответствующих секторов. При этом рынок остается под давлением не только геополитики, но и пересмотра ожиданий по траектории ключевой ставки Банка России. В частности, рынок не ожидал сокращения шага снижения ставки до 25 базисных пунктов с 50. Это стало одним из факторов продолжающегося снижения индекса Мосбиржи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин обратил внимание, что на протяжении последних недель основной негатив оставался сконцентрированным в рамках нефтегазового сектора, а это порядка 40% индекса Мосбиржи. Однако ключевым драйвером распродаж в последнюю неделю стал жесткий сигнал Банка России.

— На пятничном заседании регулятор снизил ключевую ставку только на 0,25 процентных пункта, сопроводив решение крайне консервативным сигналом. Жесткость в отношении ставок влечет за собой рост среднесрочных и длинных доходностей, пересмотр вниз ожиданий по восстановлению экономики и будущим результатам компаний, а также добавляет аргументов в пользу крепкого рубля. Все это негативно для акций, и на текущей неделе рынок будет заносить все эти новые вводные в оценки бумаг, — рассуждал Потехин.

Акции татарстанских эмитентов снизились вслед за широким рынком

Инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции в Казани Амир Исмагилов обратил внимание: когда поток разных новостей негативного характера иссякнет, а вынужденные и эмоциональные продажи ценных бумаг подойдут к концу, окажется, что многие компании стоят существенно ниже своей справедливой стоимости.

— Инвестиционная мудрость не меняется никогда: приобрести какой-либо актив максимально выгодно можно только в период наиболее депрессивных настроений, а выгодно продать, наоборот, в самые оптимистичные времена. Сегодняшняя апатия — это не конец истории, а, более вероятно, ее самое интересное начало для тех, кто способен смотреть сквозь события. Так как зачастую инвесторы и люди в целом недооценивают долгосрочный потенциал и переоценивают краткосрочные события, — поделился мнением эксперт.

С начала года бумаги крупнейших публичных компаний Татарстана снизились вслед за широким рынком. Исмагилов привел следующую динамику с начала года:

Обыкновенные акции «Татнефти»: 566 → 466 рублей (−17,6%)

Акции «Таттелекома»: 0,6035 → 0,5055 рублей (−16,2%)

Акции «КАМАЗа»: 83,8 → 48,3 рублей (−42,3%)

Акции «Казаньоргсинтеза»: 66,4 → 49,6 рублей (−25,3%)

Акции «Нижнекамскнефтехима»: 78,2 → 49,25 рублей (−37%)

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Младший аналитик отдела анализа финансовых рынков Илья Кузьминых проанализировал финансовую устойчивость компаний отдельно по ключевым метрикам.

— «Татнефть» обладает масштабом и более стабильным генератором операционного денежного потока, что повышает ее способность выполнять кредитные обязательства и поддерживать дивиденды при умеренных шоках. «КАМАЗ» как производитель коммерческого транспорта сильнее зависит от внутреннего спроса, доступности лизинга и господдержки, поэтому его финансовая устойчивость чувствительна к циклу и условиям кредитования. «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» зависят от маржинальности нефтехимической продукции и внешней конъюнктуры спроса. «Таттелеком» характеризуется более предсказуемыми потоками выручки и относительно менее цикличным профилем, что способствует стабильности в выплатах и обслуживании долга, — рассуждал эксперт.

«Татнефть» — островок стабильности

Ведущий портфельный аналитик Т-Инвестиций Александр Мартынов добавил, что на фоне общего снижения российского фондового рынка акции «Татнефти» тоже показали нисходящую динамику: с начала года котировки обыкновенных акций просели на примерно 18%. Основной риск представляют атаки на флагманский НПЗ «Танеко», на который приходится фактически вся нефтепереработка компании, при этом доходы от данного сегмента по итогам 2025 года составили около 60%. Длительная остановка «Танеко» окажет заметное давление на результаты, так как перенаправить всю нефть на продажу компании не удастся. В то же время в первом полугодии финансовые результаты будут поддерживаться позитивной конъюнктурой нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

— Сама «Татнефть» остается финансово устойчивой, свободный денежный поток сохраняется в значительной положительной зоне, а долговая нагрузка отсутствует: чистый долг отрицательный по итогам 2025 года, — поделился Мартынов.

«Татнефть», несмотря на риски, связанные с зависимостью от одного НПЗ, и снижением чистой прибыли в 2025 году, остается островком стабильности, считает территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова: у нее нет чистого долга, дивиденды платят три раза в год, и даже при падении прибыли доходность бумаги все равно остается двузначной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова не видит перспектив улучшения ситуации в нефтяном секторе России в ближайшие месяцы. Инвесторам имеет смысл следить за санкционными условиями в отношении России, которые могут еще больше ужесточиться, курсом рубля, а также ценами на нефть, так как они могут продолжить снижаться в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

— Акции «Татнефти» будут реагировать на указанные факторы, а также на дивидендные перспективы самой компании. Компания знаменита своими регулярными ежеквартальными выплатами, однако непростая ситуация в нефтяном секторе России в целом может ухудшить в том числе дивидендные перспективы эмитента в 2026 году, — рассуждала эксперт.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых добавила, что «Татнефть» остается прибыльной и финансово устойчивой, несмотря на имеющиеся в секторе проблемы. Компания выделяется нулевой долговой нагрузкой, что позволяет комфортно переживать непростые периоды. Она считает текущее падение акций «Татнефти» избыточным, хотя и признает, что для устойчивого разворота необходимы триггеры. Им могли бы стать ослабление рубля, возобновление полноценных переговоров по Украине, нормализация ситуации в нефтепереработке или очередной виток роста цен на нефть.

Бумаги «Татнефти» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос считает менее привлекательными в связи с сокращением дивидендной доходности за 2025 год. Тем не менее, представители российского нефтяного сектора демонстрируют устойчивость даже в условиях затянувшихся внешних санкций. Бумаги станут более привлекательными в случае роста цен на нефть и смягчения внешнеполитического фона.

Стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров, наоборот, считает акции «Татнефти» интересной идеей для покупки после коррекции последних дней. Бумага просела под воздействием перемирия США и Ирана, снижения цен на нефть и разочарования рынков итогами заседания Банка России. Но фундаментальные драйверы, которые могут оказать влияние на акции компании, не изменились.

— «Татнефть» остается компанией с минимальной долговой нагрузкой, сильным денежным потоком и одной из самых щедрых дивидендных политик в секторе. На текущих уровнях бумаги торгуются с заметным дисконтом к собственным историческим мультипликаторам и сохраняют ощутимый потенциал роста при нормализации сырьевого и денежного рынков, — рассуждал эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По мнению Исмагилова, «Татнефть» выделяется сбалансированным портфелем активов и устойчивой бизнес-моделью, ориентированной на создание акционерной стоимости внутри страны. Одной из причин интереса инвесторов является последовательная дивидендная история: за 2025 год по МСФО на дивиденды направлено 50% чистой прибыли, выплаты идут трижды в год, что делает бумагу удобной для дивидендных стратегий. Операционные показатели в 2025 году росли — увеличились добыча нефти и газа и производство нефте- и газопродуктов. Финансовые результаты за 2025 год ожидаемо снизились на фоне крепкого рубля и низких цен на нефть.

Акции «КАМАЗа» торгуются на шестилетних минимумах

А вот с КАМАЗом дела обстоят значительно хуже. Алена Ащеулова напомнила, что за 2025 год компания получила чистый убыток в размере 43 миллиардов рублей, про дивиденды говорить не приходится, и конкуренция с китайцами на них сказывается не лучшим образом. Да, есть надежда на господдержку и программу импортозамещения, но это скорее ставка на то, что «авось вытянут», чем на фундаментальную историю.

Акции компании торгуются около шестилетнего минимума по вполне объективным причинам, обратил внимание Манжос. Производство промышленной продукции является традиционно сложным бизнесом в России. По этой причине компания не выплачивает дивиденды с 2024 года. Однако история эмитента указывает на умение преодолевать трудности, обратил внимание эксперт. Перспективы бумаг будут сильно зависеть от дальнейшего развития макроэкономической ситуации в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Компания остается ключевым игроком российского рынка грузовых автомобилей и стратегически важной для государства компанией, заявил Исмагилов. В 2025 году рынок продолжил сжиматься, доля отечественных производителей росла, и «КАМАЗ» удерживал лидерство. По итогам 2025 года EBITDA (чистая прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации.— «ВК») и свободный денежный поток ушли в минус, дивиденды за год компания решила не выплачивать. Генеральный директор Сергей Когогин не ожидает восстановления рынка грузовиков в 2026 году, а целью называет «выход в ноль».

Компания стабильна за счет государственной поддержки и объявленной допэмиссии: 24,9% по закрытой подписке, номинальный объем 11,7 миллиарда рублей. Эксперт высказал сдержанные прогнозы по акциям: более отдаленный горизонт зависит от восстановления спроса на грузовую технику и мер господдержки.

КОС и НКНХ: история не для слабонервных

Акции «Казаньоргсинтеза» остаются низколиквидными, поэтому они способны как на глубокое падение, так и на сильный отскок цены без видимых причин, считает Манжос. Для покупки на средний и долгий срок предпочтительнее выглядят обыкновенные акции по причине более высокой дивидендной доходности: порядка 5,7% от текущей цены за 2025 год. Однако даже текущая доходность подешевевших обыкновенных акций эмитента не выглядит слишком привлекательной.

Те же тезисы собеседник привел для бумаг Нижнекамскнефтехима. Разница лишь в том, что с точки зрения дивидендной доходности несколько более привлекательно выглядят привилегированные акции.

Инвесткомпания АКБФ также пересмотрела оценки акций «Нижнекамскнефтехима» в худшую сторону. Давление на прогнозы оказали слабая динамика цен на рынках сбыта, последствия мартовской аварии на линии производства синтетического каучука и возможное усиление регулирования в нефтехимическом секторе. Остановленные мощности после аварии составили около 6% общей годовой производственной мощности завода. При этом среднесрочный спад в экономике России, по оценке Осина, окажет ограниченное влияние на НКНХ. Новый комплекс ЭП-600 должен стать ключевым звеном импортозамещения нефтегазохимической продукции в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Казаньоргсинтез» переживает непростой период, добавил Исмагилов: сочетание слабой внешней конъюнктуры и пика инвестиционного цикла. Падение цен на полимеры, рост стоимости сырья и увеличение долговой нагрузки на фоне высоких ставок и финансирования масштабной инвестпрограммы привели к снижению чистой прибыли по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года.

По итогам 2025 года и первого квартала 2026 года у «Нижнекамскнефтехима» снижаются рентабельность и чистая прибыль, размер дивидендов за 2025 год существенно сократился. Исмагилов напомнил: в первом квартале на предприятии произошла техногенная авария: компания признала убыток от обесценения активов, часть мощностей была остановлена, а восстановление линии займет несколько месяцев, что отразится на выручке и операционной прибыли и во втором квартале 2026 года.

— В то же время компания сохраняет финансовую устойчивость и прочные рыночные позиции как крупнейший в России производитель синтетических каучуков и пластиков, продолжает реализацию стратегических проектов и опирается на поддержку СИБУРа и государства. На ближайшем горизонте динамику сдерживают последствия аварии и слабая конъюнктура, а в средне- и долгосрочной перспективе бумагу поддерживают устойчивость бизнеса и стратегические проекты, — прогнозирует Исмагилов.

«Таттелеком» — региональный аналог «Ростелекома»

Акции «Таттелекома» выглядят достаточно интересными на текущем уровне с учетом годовой дивидендной доходности порядка 8%, заметил Манжос.

— Эти акции можно воспринимать как региональный аналог бумаг «Ростелекома». Они не сильно растут в цене в долгосрочном периоде, но позволяют получать дивиденды и среднесрочную прибыль от сделок при условии покупки по относительно низкой цене. По мере улучшения рыночных настроений бумаги способны вернуться в район 0,75 рублей. Для восстановления в район одного рубля может потребоваться до года или более, — поделился прогнозом аналитик «БКС Инвестиций».

Ключевым преимуществом «Таттелекома» Осин считает стабильность бизнеса. Компания традиционно воспринимается как более защитная история по сравнению с циклическими промышленными эмитентами. Потенциал роста бумаг, как правило, ниже, чем у нефтегазовых или нефтехимических компаний, но и чувствительность к внешним шокам умереннее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Таттелеком» по итогам 2025 года сохранил финансовую устойчивость, констатировал Исмагилов: выросла выручка, продолжаются регулярные дивидендные выплаты, наращиваются инвестиции в развитие. Высокая доля государственного участия добавляет компании стабильности, заметил Исмагилов. По обязательствам рисков не просматривается: краткосрочные и долгосрочные кредиты, займы и облигационные выпуски отсутствуют, чистый долг отрицательный. Компания стабильная, но без выраженных драйверов для быстрого роста капитализации.

— На всех горизонтах это скорее устойчивая дивидендная бумага, чем история роста, — подчеркнул эксперт.

Настроения на рынке

Прогноз по индексу Мосбиржи на остаток года заложен ориентиром 3300 пунктов. По мнению Ильи Кузьминых, он сбудется при условии снижения ключевой ставки и замедлении инфляции, а также при отсутствии значимых внешних шоков и при устойчивом сохранении цен на ключевые сырьевые позиции.

Настроения инвесторов директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец описал как пессимистичные, так как российский рынок ушел на уровни многолетних минимумов, причем снижаются все ключевые классы активов. Это создает потенциал сильного роста рынка в конце года, если не случится никаких негативных событий.

— Инвесторам надо следить за динамикой денежно-кредитной политики в России и за рубежом, бюджетными расходами, состоянием нашей энергетической инфраструктуры, восстановлением мировой добычи нефти и газа после урегулирования ближневосточного конфликта. Немаловажным фактором является курс доллара: повышение курса до уровня 80 рублей за доллар может послужить дополнительным драйвером роста российского рынка, особенно акций компаний-экспортеров, — перечислил эксперт.

Наталья Малых допустила возврат индекса Мосбиржи к уровню 2500, когда избыточный пессимизм уйдет с рынка. Этому способствует реинвестирование полученных в июле-августе дивидендов в дешевые акции, однако возврат к пикам 2024-2025 маловероятен. К концу года индекс Мосбиржи окажется в диапазоне 2900-3000 пунктов, но для этого должно произойти умеренное ослабление рубля и снижение ставок, предупредила эксперт.

Малых вспомнила обвал акций в 1998 году, который был намного сильнее текущего, да и экономика находилась на более низком уровне. Если есть свободные деньги, которые не понадобятся годы, то открываются неплохие уровни для покупок, хотя эксперт не исключила, что в обозримом будущем индекс Мосбиржи может протестировать уровни ниже в зависимости от расклада в геополитике и экономике.