Мастера участка моторвагонного депо «Казань» осудят за взятки на 1,6 млн
Деньги работник получил от трех представителей коммерческих организаций.
В суд направлено уголовное дело о получении крупной взятки мастером участка моторвагонного депо «Казань». По версии следствия, он с 2019 по 2015 год получил деньги от трех представителей коммерческих организаций на сумму, превышающую 1,6 миллиона рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Средства ему полагались за совершение действий по организации выполнения силами подразделения ОАО «РЖД» работ по ремонту санитарных помещений в пассажирских вагонах и подписание приемо-сдаточных актов.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму в более 1,2 миллиона рублей. Дело направлено в Вахитовский райсуд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что экс-зампрокурора Казани Гумер Нафиев просит об оправдании по делу о взятке. Обвинение запрашивало бывшему представителю надзорного ведомства 13 лет строгого режима.
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