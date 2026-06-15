Происшествия
15 июня 11:08
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«Вечерняя Казань»

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Мастера участка моторвагонного депо «Казань» осудят за взятки на 1,6 млн

Деньги работник получил от трех представителей коммерческих организаций.

Мастера участка моторвагонного депо «Казань» осудят за взятки на 1,6 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд направлено уголовное дело о получении крупной взятки мастером участка моторвагонного депо «Казань». По версии следствия, он с 2019 по 2015 год получил деньги от трех представителей коммерческих организаций на сумму, превышающую 1,6 миллиона рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Средства ему полагались за совершение действий по организации выполнения силами подразделения ОАО «РЖД» работ по ремонту санитарных помещений в пассажирских вагонах и подписание приемо-сдаточных актов.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму в более 1,2 миллиона рублей. Дело направлено в Вахитовский райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-зампрокурора Казани Гумер Нафиев просит об оправдании по делу о взятке. Обвинение запрашивало бывшему представителю надзорного ведомства 13 лет строгого режима.

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