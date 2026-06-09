Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
В Мамадышском районе Татарстана раскрыли нехитрую схему. Красногорский детский сад «Радуга» в январе 2025 года заключил с кооперативом «Нухрат» сразу четыре договора на питание детей. В один день, с одним и тем же исполнителем и на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.
Фокус в том, что по закону закупка у единственного поставщика возможна только в пределах 600 тысяч рублей. Всё, что выше, требует открытых торгов или аукциона. Садик же просто поделил один крупный контракт на четыре мелких и спокойно ушёл от конкурентных процедур. Бюджетные деньги утекли безо всякого контроля.
Прокуратура Татарстана это заметила, подала иск, и арбитражный суд полностью согласился с её доводами. Все четыре договора признаны недействительными, а кооператив обязали вернуть 2,3 миллиона рублей обратно в бюджет района. Решение пока не вступило в силу.
Ранее мы писали, что в России хотят пересмотреть график работы детских садов. Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.