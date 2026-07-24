Происшествия
24 июля 09:31
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл

В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.

Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл

Автор фото: ГУ МСЧ по Татарстану

Семь подростков 15-16 лет, которые попали в аварию на Chevrolet Lanos в Зеленодольске на улице Волжской, были жителями Республики Марий Эл. Их личности, как и причина трагедии, устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Шесть из находившихся в машине после возгорания погибли на месте, один подросток 15-ти лет доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу с ожогами 30 процентов тела. Машина загорелась после столкновения с деревом.

Для тушения автомобиля привлекли 24 человек и 10 единиц техники от РСЧС, а также девять спасателей и три единицы техники от МЧС России.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 24 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением. Жертвами стали он сам и пять пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Ход проверки и следствия взят на контроль в прокуратуре.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане воспитатели детсадов не получили обещанные майские выплаты

Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

ГУ МСЧ по Татарстану
Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл

В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.