В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.

Автор фото: ГУ МСЧ по Татарстану

Семь подростков 15-16 лет, которые попали в аварию на Chevrolet Lanos в Зеленодольске на улице Волжской, были жителями Республики Марий Эл. Их личности, как и причина трагедии, устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Шесть из находившихся в машине после возгорания погибли на месте, один подросток 15-ти лет доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу с ожогами 30 процентов тела. Машина загорелась после столкновения с деревом.

Для тушения автомобиля привлекли 24 человек и 10 единиц техники от РСЧС, а также девять спасателей и три единицы техники от МЧС России.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 24 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением. Жертвами стали он сам и пять пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Ход проверки и следствия взят на контроль в прокуратуре.

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