Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл
В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.
Семь подростков 15-16 лет, которые попали в аварию на Chevrolet Lanos в Зеленодольске на улице Волжской, были жителями Республики Марий Эл. Их личности, как и причина трагедии, устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
Шесть из находившихся в машине после возгорания погибли на месте, один подросток 15-ти лет доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу с ожогами 30 процентов тела. Машина загорелась после столкновения с деревом.
Для тушения автомобиля привлекли 24 человек и 10 единиц техники от РСЧС, а также девять спасателей и три единицы техники от МЧС России.
Напомним, что ДТП произошло в ночь на 24 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением. Жертвами стали он сам и пять пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Ход проверки и следствия взят на контроль в прокуратуре.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?