Основная проблема связана с резким спросом.

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По распоряжению раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике создан штаб по контролю ситуации с топливом. За последнюю неделю на заправках наблюдается ажиотаж, это и стало причиной огромных очередей на АЗС.

Тем не менее сами производители заверяют, что необходимые запасы топлива в регионе есть. Поставки осуществляются по такому же графику, как и в прошлые годы. И главная проблема здесь — резкий рост спроса: на некоторых АЗС объем топлива, который ранее реализовывался в течение суток, сейчас уходит за шесть часов.

Минниханов поручил проверить организацию поставок и логистику, а также обеспечить постоянный мониторинг ситуации на АЗС. Для этих целей создан штаб во главе с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило меры, которые должны успокоить топливный рынок. Решение было принято на заседании в четверг под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

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