Происшествия
11 июля 11:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Автор фото: соцсети

В посёлке Юдино Кировского района Казани неизвестные устроили серию нападений на продавцов. Сначала двое мужчин зашли во фруктовый ларёк, потом в пекарню, а затем в цветочный магазин. Именно там, по словам местных жителей, один из нападавших ударил женщину-продавца. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

В УМВД Казани подтвердили, что сигнал об инциденте в торговой точке поступил. Сейчас отдел полиции «Юдино» ведёт проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников нападения. Жители района тем временем распространяют фото предполагаемых злоумышленников в надежде, что их быстрее найдут.

Автор фото: соцсети

По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.

Ранее мы писали, что полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов. Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани

Защита настаивала на нарушении права на защиту.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.