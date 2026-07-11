Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
В посёлке Юдино Кировского района Казани неизвестные устроили серию нападений на продавцов. Сначала двое мужчин зашли во фруктовый ларёк, потом в пекарню, а затем в цветочный магазин. Именно там, по словам местных жителей, один из нападавших ударил женщину-продавца. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.
В УМВД Казани подтвердили, что сигнал об инциденте в торговой точке поступил. Сейчас отдел полиции «Юдино» ведёт проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников нападения. Жители района тем временем распространяют фото предполагаемых злоумышленников в надежде, что их быстрее найдут.
По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.
Ранее мы писали, что полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов. Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
Защита настаивала на нарушении права на защиту.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.