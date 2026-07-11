Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Автор фото: соцсети

В посёлке Юдино Кировского района Казани неизвестные устроили серию нападений на продавцов. Сначала двое мужчин зашли во фруктовый ларёк, потом в пекарню, а затем в цветочный магазин. Именно там, по словам местных жителей, один из нападавших ударил женщину-продавца. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

В УМВД Казани подтвердили, что сигнал об инциденте в торговой точке поступил. Сейчас отдел полиции «Юдино» ведёт проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников нападения. Жители района тем временем распространяют фото предполагаемых злоумышленников в надежде, что их быстрее найдут.

Автор фото: соцсети

По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.

Ранее мы писали, что полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов. Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

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