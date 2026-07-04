Общество
4 июля 20:51
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«Вечерняя Казань»

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Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель центра финансового консалтинга ГК ОТР Ольга Волева рассказала, почему важен пересмотр процессов и к чему может привести неудачная их автоматизация.  

Она пояснила: казанские компании, планирующие цифровизацию финансов, часто уверены, что сам факт перехода на современную платформу приведет к ускорению работы и сокращению издержки. На самом деле результат зачастую получается  обратным. Сроки не уменьшаются, бюджет растет, а сотрудники по-прежнему ведут параллельный учет в Excel.  

- Главная ошибка — попытка автоматизировать хаос. Если процесс содержал лишние звенья или избыточные согласования, цифровизация зафиксирует эти недостатки в коде. Платформа начнет быстрее выполнять те же неэффективные действия, но не устранит их причину, — отметила Ольга Волева.  

По ее словам, при параллельной эксплуатации старой и новой платформ придется дважды вводить одни и те же данные и постоянно сверять результаты между системами. В итоге нагрузка на сотрудников может увеличиться на 70–100%.  

Чтобы не было подобного, эксперт советует начинать проект не с запроса на конкретную функцию, а с постановки измеримой цели. Вместо формулировки «автоматизировать отчетность» задачу лучше ставить иначе: сократить срок подготовки ежемесячного отчета с пяти дней до четырех часов. Такой подход делает критерии успешности прозрачными для всех участников и снижает риск бесконечных переделок на этапе приемки.  

Ольга Волева рекомендует оценивать итоги по цепочке — от операционных метрик к финансовым. Сначала фиксируется сокращение трудозатрат и скорость формирования отчетов. Затем отслеживается снижение количества ошибок в данных, которое минимизирует риски штрафов и неверных решений руководства.  

- Показателем успеха должна быть не сама замена платформы, а измеримый эффект: сколько времени удалось сэкономить, насколько снизилось число ошибок, как это отразилось на прибыли. Иначе бизнес рискует получить не инструмент роста, а дорогую цифровую оболочку для старых проблем, — констатирует эксперт.

Ранее мы писали, что в России средняя зарплата в апреле достигла 109 тысяч рублей. Рост доходов составит 11 процентов с прошлого года.

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