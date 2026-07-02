Экономика
2 июля 10:03
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России средняя зарплата в апреле достигла 109 тысяч рублей

Рост доходов составит 11 процентов с прошлого года.

В России средняя зарплата в апреле достигла 109 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Месячная зарплата россиян в апреле этого года составила 109 052 рубля, увеличившись на 11 процентов с прошлого года. Данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В апреле 2025 года средняя зарплата в месяц составляла 97 375 рублей, подсчитали специалисты. В численном эквиваленте рост составил почти 11,7 тысячи рублей.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что Татарстан обогнал Россию по уровню инфляции. По итогам мая годовой рост цен достиг 6,29 процента, оставив позади как средний уровень по стране, так и показатели соседних субъектов. Главным катализаторов подорожания стала сфера услуг, особенно в Казани.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Главу Минздрава Татарстана решили не наказывать из-за лекарства для пациентки

Решение принял суд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.