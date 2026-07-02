Рост доходов составит 11 процентов с прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Месячная зарплата россиян в апреле этого года составила 109 052 рубля, увеличившись на 11 процентов с прошлого года. Данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В апреле 2025 года средняя зарплата в месяц составляла 97 375 рублей, подсчитали специалисты. В численном эквиваленте рост составил почти 11,7 тысячи рублей.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что Татарстан обогнал Россию по уровню инфляции. По итогам мая годовой рост цен достиг 6,29 процента, оставив позади как средний уровень по стране, так и показатели соседних субъектов. Главным катализаторов подорожания стала сфера услуг, особенно в Казани.

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