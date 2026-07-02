Республика осталась на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полезных ископаемых на 115 миллиардов рублей добыли в Татарстане за месяц, говорят данные Росстата за период с января по февраль 2026 года.

Всего за пять месяцев было добыто ископаемых на 432 миллиарда рублей, за месяц до этого показатель был равен 317 миллиардов рублей. Сумма добытых ископаемых с января по май 2026 года за год выросла на 7% (404 миллиарда рублей в 2025 году), а при сравнении месяц к месяцу — на 44%.

Республика по добыче ископаемых осталась на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Ранее стало известно, когда иссякнут запасы черного золота Татарстана. Запасов черного золота пока хватает, но эксперты надеются и на новые месторождения. Надежда и на трудноизвлекаемую битумную нефть.

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