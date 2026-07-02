Экономика
2 июля 09:10
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«Вечерняя Казань»

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Показатели водоснабжения и утилизации мусора снизились на 3,4% в Татарстане

Рост по результатам пяти месяцев наблюдается в трех сферах экономики.

Показатели водоснабжения и утилизации мусора снизились на 3,4% в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К концу мая 2026 года в республике индекс водоснабжения, водоотведения и утилизации снизился на 3,4 процента, однако рост наблюдается в энергетике (12,3 процента), обрабатывающей промышленности (7,6 процента) и в добыче ископаемых (3,9 процента). Это следует из данных Татарстанстата.

«Индекс промышленного производства за январь-май 2026 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос и составил 106,7 процента», — рассказали в службе. По данным Росстата, это третий по величине показатель в Поволжье.

Рост показали производство прочих готовых изделий (7,8 процента), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (5,9 процента), производство одежды (3,9 процента), напитков (2,1 процента), электрооборудования (1,5 процента) и химвеществ (0,3 процента). Сильнее всего снизились объемы производства в производстве кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей неметаллической минеральной продукции.

Ранее сообщалось, что рост цен в Татарстане достиг 6,29 процента. Темпы инфляции в республике заметно превышающие общероссийские показатели.

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