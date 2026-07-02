Перевозки идут по морю.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для смягчения ситуации с топливным кризисом Россия начала покупать бензин из Индии, перевозки идут по морю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Из Индии в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн бензина, по данным другого источника, речь идет о двух танкерах с партиями по 30-40 тысяч тонн каждый. При этом во время высокого спроса на бензин летом в России ежедневное потребление составляет не менее 110 тысяч тонн.

Предварительно, Россия планирует ежемесячно закупать в других странах 400 тысяч тонн топлива. К примеру, Белоруссия в первой половине июня увеличила поставки автомобильного топлива в Россию по железной дороге почти втрое по сравнению с первой половиной мая.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов ведут власти России. Топливо собирались начать закупать в том случае, если странам получится договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.