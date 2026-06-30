Пока что идут переговоры.

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Переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов ведут власти России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Топливо начнут закупать в том случае, если странам получится договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». С какими именно странами идут переговоры, Песков не стал уточнять. Он заметил, что это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на снижение ажиотажного спроса.

Также, по его словам, совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно. Пресс-секретарь напомнил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается этими вопросами.

Ранее стало известно, как частные АЗС в России отнеслись к антикризисным мерам по топливу. Еще до начала проблем с продажей бензина независимые заправки испытывали проблемы с биржевыми закупками.

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