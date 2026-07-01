Городская среда
1 июля 08:04
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«Вечерняя Казань»

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Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

Автор фото: соцсети

Авария с прорывом сетей на улице Чистопольской в столице республики не связана с коммуникациями Водоканала Казани. Об этом предупредила пресс-служба организации.

В соцсетях появились сообщения о многоэтажном «фонтане» воды, который пробился в Ново-Савиновском районе. По словам очевидцев, водой даже выбило окна соседних домов.

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 июня в Казани устранили 303 засора на сетях водоотведения и 91 течь на сетях водоснабжения. На 50 объектах работы выполнили даже без отключения воды.

Также стало известно, что на обновление ливневок в столице республики выделили 890 миллионов рублей. При этом всего на модернизацию дорожной инфраструктуры и благоустройство города в текущем сезоне направлены рекордные 27 миллиардов рублей.

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