Городская среда
30 июня 20:20
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«Вечерняя Казань»

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На двух улицах Казани в июле временно ограничат движение

Меры связаны с реконструкцией и строительством.

На двух улицах Казани в июле временно ограничат движение

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Февральской в Казани введут временное ограничение движения с 3 по 20 июля. Проехать нельзя будет от дома № 25 (корп. 1) по Кулахметова до дома № 94а (корп. 2) по Окольной. Причиной стала реконструкция тепловых сетей, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Также ограничение движения будет на пересечении Щербаковского переулка с улицей Артема Айдинова. Здесь проезд запрещен с 10:00 до 19:00 и с 21:00 до 5:00 с 1 по 16 июля в районе здания № 7 по улице Старой. Пешеходы тоже не смогут пройти. На участке будут строить инженерные сети ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что на улице Большой Красной в Казани ограничат движение почти на три недели. Причина — обустройство приямков для горизонтально-направленного бурения.

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