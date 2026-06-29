Метшин рассказал о реконструкции исторической части казанского зооботсада
Реконструкция будет проводиться при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В татарстанской столице ведётся разработка концепции по реконструкции исторической части казанского зооботсада. Об этом сообщил мэр города Казани Ильсур Метшин. В первую очередь изменения коснутся старейшей оранжереи.
- Это не просто подлатать и подкрасить, а на самом деле капитально отремонтировать и вернуть зооботсаду исторический облик, – сообщил мэр.
Для возвращения исторического облика необходима тщательная подготовка и детальная проработка концепции, отметил спикер.
Решение о реконструкции уже согласовано с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас, по словам мэра, городу надо будет, засучив рука, заняться восстановлением этой большой территорий.
Ранее в казанском исполкоме также подробнее рассказали о проектах благоустройства города. На сегодня в Казани благоустраивают пять общественных пространств, на эти цели выделено более 1,85 миллиарда рублей.
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