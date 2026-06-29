В ходе проверки Роспотребнадзор нашел множество нарушений.

Автор фото: Роспотребнадзор по РТ

В Казани у двух посетителей кафе «Кишмиш» на улице Азата Аббасова обнаружили кишечную инфекцию, Роспотребнадзор после этого нашел в заведении различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В готовых блюдах и смывах нашли бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд, правил личной гигиены, режима мойки и дезинфекции.

Также выяснилось, что в кафе не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствуют условия для приготовления блюд из продовольственного сырья, а также недостаточное количество моечного оборудования.

Помимо этого, при порционировании блюд поваром не используются одноразовые перчатки, не проводится ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний, открытых ран и признаков инфекционных заболеваний, отсутствует гигиенический журнал, в кафе работали сотрудники без личных медицинских книжек, была выявлена продукция с истекшим сроком годности и другие нарушения.

С продажи сняли четыре партии необоротоспособной пищевой продукции общим весом 15 килограммов. Помещения были опечатаны, суд закрыл кафе на 30 суток.

Ранее сообщалось, что казанцев кормили шаурмой с кишечной палочкой. Во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил в кафе на Даурской наличие бактерий и не менее девяти нарушений.

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