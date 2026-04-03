Во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил в кафе на Даурской наличие бактерий и не менее девяти нарушений.

Автор фото: Роспотребнадзор по РТ

В столице республики временно прекратила работу точка общественного питания «Шаурма шоп» на улице Даурской, 11. Роспотребнадзор нашел целый ряд нарушений санитарных норм, в том числе наличие в еде и на посуде бактерий кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что поточность технологических процессов не соблюдается, не хватает оборудования и цехов, нет условий для готовки в принципе, у сотрудников нет сведений о гигиенической подготовке, медосмотре, вакцинации и аттестации, они же не соблюдают личную гигиену. Также не проводился лабораторный контроль, посуду и другую утварь мыли не по нормам, в том числе не обнаружилось и необходимых для этого средств. Шаурму готовили из немаркированных продуктов. Наличие кишечной палочки только лишний раз подтвердило тотальное несоблюдение правил.

«Шаурму шоп» прикрыли на 60 суток, а на предпринимателя составили административный протокол.

Ранее кишечную палочку нашли в халяль-кафе в Бугульме. С такой особенной «приправой» там подавали салаты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.