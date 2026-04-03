3 апреля 17:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцев кормили шаурмой с кишечной палочкой

Во время внеплановой проверки Роспотребнадзор выявил в кафе на Даурской наличие бактерий и не менее девяти нарушений.

Автор фото: Роспотребнадзор по РТ

В столице республики временно прекратила работу точка общественного питания «Шаурма шоп» на улице Даурской, 11. Роспотребнадзор нашел целый ряд нарушений санитарных норм, в том числе наличие в еде и на посуде бактерий кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что поточность технологических процессов не соблюдается, не хватает оборудования и цехов, нет условий для готовки в принципе, у сотрудников нет сведений о гигиенической подготовке, медосмотре, вакцинации и аттестации, они же не соблюдают личную гигиену. Также не проводился лабораторный контроль, посуду и другую утварь мыли не по нормам, в том числе не обнаружилось и необходимых для этого средств. Шаурму готовили из немаркированных продуктов. Наличие кишечной палочки только лишний раз подтвердило тотальное несоблюдение правил.

«Шаурму шоп» прикрыли на 60 суток, а на предпринимателя составили административный протокол.

Ранее кишечную палочку нашли в халяль-кафе в Бугульме. С такой особенной «приправой» там подавали салаты.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
