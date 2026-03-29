Происшествия
29 марта 20:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ученицу Аяза Шабутдинова обвинили в масштабных хищениях на коучинге

Мария Ларионова специализировалась на обучении «будущих миллионеров».

Автор фото: «База»

Сразу несколько человек остались без денег, решив пройти обучение у Марии Ларионовой, позиционирующей себя как успешного предпринимателя, зарабатывающего сотни миллионов рублей на торговле в интернете, ученицу Аяза Шабутдинова, бизнес-блогера и коуча.  

Одна из пострадавших - жительница Санкт-Петербурга Евгения. Как пишет  «База», курс наставничества от Марии горожанка решила купить в 2023 году. Чтобы бизнес успешно стартовал, к стоимости обучения в 1 миллион рублей её попросили «привлечь инвестиции» - ещё 1,6 миллиона. Не желавшую брать кредиты девушку убедил взять деньги взаймы привлеченный Марией психолог.  

Евгению не устроило обучение от бизнес-коуча, которое состояло в основном  в отправке «кружков» в Telegram. На требования вернуть деньги за курс  наставница согласилась лишь на небольшую сумму, поскольку услуга, по ее мнению, была оказана почти в полном объёме.  

Евгения обратилась в суд. Тот обязан Марию вернуть деньги. Однако «коуч-миллионер», похоже, делать этого не собирается: она запустила процедуру банкротства и закрыла все свои страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что блогер Аяз Шабутдинов полностью признал вину. Бизнесмену вменяют 113 эпизодов мошенничества.

