Сотрудники МЧС советуют вместо рыбалки купить рыбу в магазине.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Еще один татарстанец стал жертвой рыхлого весеннего льда. Помощь спасателей понадобилась жителю Чистополя.

Мужчина провалился под лед на Каме, напротив лодочной станции по улице Бутлерова, и смог выбраться на поверхность. О том, что он лежит и не шевелится, сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112.

Прибыв на место, спасатели ГУ МЧС Росси по Татарстану транспортировали 69-летнего горожанина на берег. От медицинской помощи он отказался. ‎

‎Татарстанцам напоминают, что нельзя выходить на весенний лёд, и просят сообщать по телефону 112, если они увидели на льду детей. А рыбакам по весне во избежание беды настоятельно советуют покупать рыбу в магазине.

