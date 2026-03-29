Происшествия
29 марта 16:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Спасатели пришли на помощь провалившемуся под лед в Чистополе мужчине

Сотрудники МЧС советуют вместо рыбалки купить рыбу в магазине.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Еще один татарстанец стал жертвой рыхлого весеннего льда. Помощь спасателей понадобилась жителю Чистополя.  

Мужчина провалился под лед на Каме, напротив лодочной станции по улице Бутлерова, и смог выбраться на поверхность. О том, что он лежит и не шевелится, сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112.  

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели ГУ МЧС Росси по Татарстану транспортировали 69-летнего горожанина на берег. От медицинской помощи он отказался. ‎

‎Татарстанцам напоминают, что нельзя выходить на весенний лёд, и просят сообщать по телефону 112, если они увидели на льду детей. А рыбакам по весне во избежание беды настоятельно советуют покупать рыбу в магазине.

Ранее в Татарстане на Волге спасли двух рыбаков. Из-за промоины любители весенней рыбалки не могли вернуться на берег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.