Спасатели пришли на помощь провалившемуся под лед в Чистополе мужчине
Сотрудники МЧС советуют вместо рыбалки купить рыбу в магазине.
Еще один татарстанец стал жертвой рыхлого весеннего льда. Помощь спасателей понадобилась жителю Чистополя.
Мужчина провалился под лед на Каме, напротив лодочной станции по улице Бутлерова, и смог выбраться на поверхность. О том, что он лежит и не шевелится, сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112.
Прибыв на место, спасатели ГУ МЧС Росси по Татарстану транспортировали 69-летнего горожанина на берег. От медицинской помощи он отказался.
Татарстанцам напоминают, что нельзя выходить на весенний лёд, и просят сообщать по телефону 112, если они увидели на льду детей. А рыбакам по весне во избежание беды настоятельно советуют покупать рыбу в магазине.
Ранее в Татарстане на Волге спасли двух рыбаков. Из-за промоины любители весенней рыбалки не могли вернуться на берег.
