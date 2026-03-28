Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выращивание ипомеи трехцветной, называемой в народе вьюнком или утренней славой, может повлечь за собой уголовную ответственность. Дело в том, что растение обладает психотропными свойствами и включено в запрещенный список, предупредила россиян адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

Она напомнила, что в список запрещенных растений, за которые полагается штраф, а при значительном количестве - и уголовная ответственность, входят кроме конопли и мака ипомея трехцветная, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала, турбина щитковидная.

- Отдельно стоит отметить ипомею трехцветную. Это популярная декоративная лиана, которую многие россияне высаживают вдоль заборов и стен, не подозревая о ее психотропных свойствах и о включении в запрещенный список, - рассказала она.

По словам адвоката, ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие.

- Так, если на участке растут наркосодержащие растения, которые, например, появились самосевом, а собственник или пользователь земли не принимает мер к их уничтожению, может применяться статья за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - пояснила Олеся Слезкина.

Она уточнила, что ни один вид мяты, в том числе мята полевая, в перечень запрещенных растений не входит.

Ранее сообщалось, что борщевик на участке больше не повод для изъятия земли. Однако если участок совсем заброшен, изъять все равно могут.

