Общество
22 марта 15:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей страны начнут штрафовать за использование зимних шин, пишет РИА Новости со ссылкой на слова юриста-эксперта Дмитрия Рощина.

По всей стране, в том числе и в Татарстане, шипованные шины запрещено использовать с начала и до конца лета - с 1 июня по 31 августа. Все регулируют технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановление правительства РФ.

Если нарушить регламент, можно получить штраф в 500 рублей. Более того, отмечает Рощин, водителя с шипованной резиной могут признать виновником аварии – если будет установлено, что причиной ДТП оказалось нарушение сцепления с дорогой.

