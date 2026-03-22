За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать
Запрет начнет действовать с начала лета.
Жителей страны начнут штрафовать за использование зимних шин, пишет РИА Новости со ссылкой на слова юриста-эксперта Дмитрия Рощина.
По всей стране, в том числе и в Татарстане, шипованные шины запрещено использовать с начала и до конца лета - с 1 июня по 31 августа. Все регулируют технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановление правительства РФ.
Если нарушить регламент, можно получить штраф в 500 рублей. Более того, отмечает Рощин, водителя с шипованной резиной могут признать виновником аварии – если будет установлено, что причиной ДТП оказалось нарушение сцепления с дорогой.
