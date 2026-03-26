Общество
26 марта 08:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Генконсул Индии обсудил в Казани пути развития сотрудничества с Татарстаном

В столице Татарстана прошел бизнес-семинар.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прошел бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией». Его организовал генконсул Индии Джейсундхар Д. при поддержке Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ). Дипломатическое представительство открылось в столице республики в ноябре 2025 года.

Глава АИР Талия Минуллина призналась, что разрыв между реальным и потенциальным объемом индийских инвестиций огромен. Чтобы его сократить, нужно решить три задачи: дать индийскому бизнесу понятные инструкции по открытию дела в России, наладить финансовые механизмы (сейчас есть проблемы с валютными платежами) и подготовить местный бизнес — знание английского и культурных особенностей.

Минуллина заявила, что из российских предпринимателей никто не сможет назвать 10 провинций Индии.

«Дальше Нью-Дели и Мумбаи мы не знаем», — сказала она. Это база, без которой невозможно выстраивать партнерство.

Первый зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП РТ) Артур Николаев подтвердил, что местным бизнесменам не хватает знаний об Индии. Он посоветовал ездить в страну с деловыми визитами, хотя бы на неделю.

Пока этому мешает логистика. Прямых рейсов из Казани в Индию нет, и этот вопрос нужно решать, отметила Минуллина.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов в Ухане обсудил сотрудничество с главами CNCEC и Wuhuan Engineering. Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

West Asia News Agency / REUTERS
Иран атаковал расположенную в Индийском океане военную базу Британии

Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
