В столице Татарстана прошел бизнес-семинар.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прошел бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией». Его организовал генконсул Индии Джейсундхар Д. при поддержке Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ). Дипломатическое представительство открылось в столице республики в ноябре 2025 года.

Глава АИР Талия Минуллина призналась, что разрыв между реальным и потенциальным объемом индийских инвестиций огромен. Чтобы его сократить, нужно решить три задачи: дать индийскому бизнесу понятные инструкции по открытию дела в России, наладить финансовые механизмы (сейчас есть проблемы с валютными платежами) и подготовить местный бизнес — знание английского и культурных особенностей.

Минуллина заявила, что из российских предпринимателей никто не сможет назвать 10 провинций Индии.

«Дальше Нью-Дели и Мумбаи мы не знаем», — сказала она. Это база, без которой невозможно выстраивать партнерство.

Первый зампред Торгово-промышленной палаты (ТПП РТ) Артур Николаев подтвердил, что местным бизнесменам не хватает знаний об Индии. Он посоветовал ездить в страну с деловыми визитами, хотя бы на неделю.

Пока этому мешает логистика. Прямых рейсов из Казани в Индию нет, и этот вопрос нужно решать, отметила Минуллина.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов в Ухане обсудил сотрудничество с главами CNCEC и Wuhuan Engineering. Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».

