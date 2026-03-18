Общество
18 марта 16:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов в Ухане обсудил сотрудничество с главами CNCEC и Wuhuan Engineering

Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в китайском Ухане встретился с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что Китайская национальная химико-инжиниринговая группа занимается инженерными контрактами, исследованием технологических процессов, геолого-разведочными работами.

Компания CNCEC участвовала в строительстве 90% химических и 70% нефтехимических проектов в Китае. Татарстан начал сотрудничество с компанией с 2010 года, в результате с ее помощью был реализован проект «Аммоний».

Ранее сообщалось, что Минниханов побывал на китайском производстве JAC Motors. Компания входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая и выпускает легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили и многое другое. Главе республики продемонстрировали новый продукт - Maextro S800. Машина производится как в полностью электрической, так и гибридной версии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.