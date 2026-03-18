Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в китайском Ухане встретился с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что Китайская национальная химико-инжиниринговая группа занимается инженерными контрактами, исследованием технологических процессов, геолого-разведочными работами.

Компания CNCEC участвовала в строительстве 90% химических и 70% нефтехимических проектов в Китае. Татарстан начал сотрудничество с компанией с 2010 года, в результате с ее помощью был реализован проект «Аммоний».

Ранее сообщалось, что Минниханов побывал на китайском производстве JAC Motors. Компания входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая и выпускает легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили и многое другое. Главе республики продемонстрировали новый продукт - Maextro S800. Машина производится как в полностью электрической, так и гибридной версии.

