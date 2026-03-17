Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще одну транспортную развязку планируют в Казани в районе Салмачей и Куюков в рамках магистральной дороги «проезд 29». Это дорога вдоль «Восточной дуги», которую будет строить Казань, через Вознесенский и Мамадышский тракты. Как сообщил на бизнес-сессии РБК Татарстан директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов, сейчас компания решает вопросы связи с выездом на дублёр. Ожидается, что проект одобрят в 2026 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Восточная дуга» - ключевой градостроительный резерв города Казани на ближайшее десятилетия (более 10 000 гектаров территории). Это восточная часть Казани, от Дербышек до Салмачей. По словам Аисова, на сегодня проект реализовался в виде утверждённых проектов планировок территорий. Вокруг появится более четырех с половиной миллионов квадратных метров только жилой застройки. Ожидается, что потребность в кадрах в коммерческой застройке снизит уровень маятниковой миграции и задержит часть трафика в агломерации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, как «Восточная дуга» сделает «золотой» недвижимость в пригородах Казани. Казань устойчиво выступает центром притяжения для населения не только из муниципальных районов республики, но и из соседних регионов Поволжья – в первую очередь из Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также из Самарской и Оренбургской областей. Кроме того, наблюдается устойчивый спрос со стороны жителей северных регионов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – которые рассматривают Казань как место для жизни «на пенсии» или после накопления капитала.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.