17 марта 17:34
Автор материала:Дмитрий Московский

Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще одну транспортную развязку планируют в Казани в районе Салмачей и Куюков в рамках магистральной дороги «проезд 29». Это дорога вдоль «Восточной дуги», которую будет строить Казань, через Вознесенский и Мамадышский тракты. Как сообщил на бизнес-сессии РБК Татарстан директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов, сейчас компания решает вопросы связи с выездом на дублёр. Ожидается, что проект одобрят в 2026 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Восточная дуга» - ключевой градостроительный резерв города Казани на ближайшее десятилетия (более 10 000 гектаров территории). Это восточная часть Казани, от Дербышек до Салмачей. По словам Аисова, на сегодня проект реализовался в виде утверждённых проектов планировок территорий. Вокруг появится более четырех с половиной миллионов квадратных метров только жилой застройки. Ожидается, что потребность в кадрах в коммерческой застройке снизит уровень маятниковой миграции и задержит часть трафика в агломерации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, как «Восточная дуга» сделает «золотой» недвижимость в пригородах Казани. Казань устойчиво выступает центром притяжения для населения не только из муниципальных районов республики, но и из соседних регионов Поволжья – в первую очередь из Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также из Самарской и Оренбургской областей. Кроме того, наблюдается устойчивый спрос со стороны жителей северных регионов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – которые рассматривают Казань как место для жизни «на пенсии» или после накопления капитала.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
