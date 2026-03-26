С 1 апреля в России меняются правила денежных переводов
Изменения носят технический характер, но требуют больше данных — от полных имен до вида деятельности.
С 1 апреля 2026 года в России меняются правила оформления денежных переводов. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.
Нововведения коснутся реквизитов. Юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное название. Физические лица — полностью фамилию, имя и отчество.
Индивидуальные предприниматели теперь обязаны писать свой правовой статус и полное имя. Самозанятым и частным практикам придется указывать не только ФИО, но и вид деятельности, а также ИНН.
В графе «назначение платежа» нужно подробно расписывать: за что платят, номер договора или дату. Уложиться придется в 210 символов.
Появится и новый реквизит — «фактический плательщик». Его заполняют, когда деньги переводит представитель (например, бухгалтер по доверенности). Тогда вносят данные настоящего плательщика — его ИНН или полное имя.
В Банке России пояснили, что изменения направлены на приведение платежной системы к международным стандартам. Они носят технический характер, но требуют более внимательного заполнения документов. Неправильно оформленный платеж могут вернуть. Поэтому эксперты советуют заранее уточнить у бухгалтеров и банков новые требования.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли свыше 100 тысяч долларов. Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года.
