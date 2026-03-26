Общество
26 марта 09:06
Автор материала: «Вечерняя Казань»

С 1 апреля в России меняются правила денежных переводов

Изменения носят технический характер, но требуют больше данных — от полных имен до вида деятельности.

С 1 апреля 2026 года в России меняются правила оформления денежных переводов. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Нововведения коснутся реквизитов. Юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное название. Физические лица — полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальные предприниматели теперь обязаны писать свой правовой статус и полное имя. Самозанятым и частным практикам придется указывать не только ФИО, но и вид деятельности, а также ИНН.

В графе «назначение платежа» нужно подробно расписывать: за что платят, номер договора или дату. Уложиться придется в 210 символов.

Появится и новый реквизит — «фактический плательщик». Его заполняют, когда деньги переводит представитель (например, бухгалтер по доверенности). Тогда вносят данные настоящего плательщика — его ИНН или полное имя.

В Банке России пояснили, что изменения направлены на приведение платежной системы к международным стандартам. Они носят технический характер, но требуют более внимательного заполнения документов. Неправильно оформленный платеж могут вернуть. Поэтому эксперты советуют заранее уточнить у бухгалтеров и банков новые требования.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли свыше 100 тысяч долларов. Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане молодой парень погиб, попав под поезд

РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
