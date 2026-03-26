Госдума одобрила новые методы контроля местных властей
Законопроект о контроле за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц приняли в трех чтениях в Госдуме, об этом сообщает ТАСС.
Будут введены общие правила надзора за исполнением органами местного самоуправления законодательства, а также соответствием муниципальных правовых актов установленным требованиям. Предлагается закрепить единые подходы к организации контрольных мероприятий и полномочия надзорных органов.
Для контроля будет использоваться единый реестр проверок, сведения о проверках и их результатах должны будут обязательно в него вносить. Запрещено будет проводить проверки без такой регистрации. Одновременно предусмотрены гарантии защиты прав муниципалитетов, включая требования к обоснованности действий проверяющих. Появится запрет на избыточное вмешательство и дублирование контроля, возможность досудебного обжалования, а также учет особенностей формирования местных бюджетов при осуществлении надзора.
Закон повысит эффективность контрольно-надзорной деятельности, надеются депутаты.
Ранее сообщалось, что власти Татарстана взяли под свой контроль избрание мэра и сельсоветы. Регион смог добиться того, что его позицию по муниципальной реформе услышала Москва.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.