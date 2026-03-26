Общество
26 марта 10:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Госдума одобрила новые методы контроля местных властей

Законопроект о надзоре за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц приняли в трех чтениях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Законопроект о контроле за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц приняли в трех чтениях в Госдуме, об этом сообщает ТАСС.

Будут введены общие правила надзора за исполнением органами местного самоуправления законодательства, а также соответствием муниципальных правовых актов установленным требованиям. Предлагается закрепить единые подходы к организации контрольных мероприятий и полномочия надзорных органов.

Для контроля будет использоваться единый реестр проверок, сведения о проверках и их результатах должны будут обязательно в него вносить. Запрещено будет проводить проверки без такой регистрации. Одновременно предусмотрены гарантии защиты прав муниципалитетов, включая требования к обоснованности действий проверяющих. Появится запрет на избыточное вмешательство и дублирование контроля, возможность досудебного обжалования, а также учет особенностей формирования местных бюджетов при осуществлении надзора.

Закон повысит эффективность контрольно-надзорной деятельности, надеются депутаты.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана взяли под свой контроль избрание мэра и сельсоветы. Регион смог добиться того, что его позицию по муниципальной реформе услышала Москва.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.