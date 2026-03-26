Инициатива направлена на то, чтобы вывести из тени арендный бизнес, который часто уходит от налогов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ряде регионов России предложили повысить налог для владельцев нескольких квартир, особенно если жилье дорогое. Инициативу передали в Минфин, сообщают «Вести» со ссылкой на РБК.

Председатель финансового комитета Санкт-Петербурга Светлана Енилина пояснила, что рассматривается возможность ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество для тех, кто сдает жилье, если общая кадастровая стоимость объектов превышает определенный порог. Параллельно хотят дать налоговый вычет при расчете НДФЛ с доходов от аренды.

По словам Енилиной, покупка нескольких квартир часто связана с получением дохода, но налоги поступают в региональные бюджеты не полностью. Рынок аренды во многом остается в тени, а выявить неплательщиков сложно.

Эксперты предупреждают о возможных последствиях. Собственники могут начать переписывать жилье на родственников, а инвестиции в недвижимость снизятся. Есть риск, что вместо легализации доходов их начнут скрывать еще активнее.

