Для собственников нескольких квартир в России могут повысить налог
Инициатива направлена на то, чтобы вывести из тени арендный бизнес, который часто уходит от налогов.
В ряде регионов России предложили повысить налог для владельцев нескольких квартир, особенно если жилье дорогое. Инициативу передали в Минфин, сообщают «Вести» со ссылкой на РБК.
Председатель финансового комитета Санкт-Петербурга Светлана Енилина пояснила, что рассматривается возможность ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество для тех, кто сдает жилье, если общая кадастровая стоимость объектов превышает определенный порог. Параллельно хотят дать налоговый вычет при расчете НДФЛ с доходов от аренды.
По словам Енилиной, покупка нескольких квартир часто связана с получением дохода, но налоги поступают в региональные бюджеты не полностью. Рынок аренды во многом остается в тени, а выявить неплательщиков сложно.
Эксперты предупреждают о возможных последствиях. Собственники могут начать переписывать жилье на родственников, а инвестиции в недвижимость снизятся. Есть риск, что вместо легализации доходов их начнут скрывать еще активнее.
Ранее сообщалось, что привязать материнский капитал к «квадратам» жилья хотят в Общественной палате. При нынешней стоимости квартир даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем восемь квадратных метров.
