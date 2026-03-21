По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне с аутизмом и гнойным гидраденитом сталкиваются с трудностями при оформлении инвалидности из-за действующего приказа Минздрава и Минтруда. Об этом пишет «Коммерсант».

Основанием для присвоения группы, согласно закону «О социальной защите инвалидов», являются ограничения жизнедеятельности. Однако приказ № 259н/238н направляет на медико-социальную экспертизу только при наличии конкретных диагнозов и обязательного набора обследований. Без них врачебная комиссия не выдает направление.

Особенно остро проблема проявляется у детей с аутизмом. На сайте «Особое право» одна из матерей рассказала, что в ее городе нет нужных специалистов. Для подтверждения диагноза требуется заключение детского невролога и психиатра. Без них комиссия отказывает в направлении на экспертизу, и оформление инвалидности затягивается.

Аналогичные сложности испытывают пациенты с гнойным гидраденитом — хроническим заболеванием кожи с абсцессами и свищами. При тяжелой форме болезнь ограничивает подвижность и вызывает постоянную боль. Глава Ассоциации «Путь к здоровью» Олеся Мишина подчеркнула: человек испытывает трудности при ходьбе, сидении и даже приеме пищи. При этом оформление инвалидности дает доступ к эффективной терапии.

