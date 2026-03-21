Общество
21 марта 17:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из более ста домов по социальной ипотеке в Татарстане сдано девять

Продолжается строительство социальных объектов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жилищное строительство и начало работ по строительству объектов социально-культурной сферы, общественных пространств и модернизации инженерной инфраструктуры обсуждались на совещании в Доме правительства Татарстана.  

Как доложил  министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, план ввода жилья в республике выполнен на 38%. Сдано более 1 миллиона 194 тысяч квадратных метров.  

Из коммерческого строительства сдано 40% от запланированного объема, или  52 многоквартирных дома.  По программе социальной ипотеки из 108 домов построены 9, общая площадь которых составила более 49 тысяч квадратных метров. По линии индивидуального жилищного строительства план выполнен на 37%.

Продолжаются работы по социальным объектам – образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, в нынешнем году запланировано благоустройство 51 общественного пространства, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы сообщали, когда в «Салават Купере» откроют спорткомплекс «ФИЗРА». Двухэтажный комплекс площадью 4,2 тысячи квадратных метров появится в шаговой доступности для жителей микрорайона.

