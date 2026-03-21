Продолжается строительство социальных объектов.

Жилищное строительство и начало работ по строительству объектов социально-культурной сферы, общественных пространств и модернизации инженерной инфраструктуры обсуждались на совещании в Доме правительства Татарстана.

Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, план ввода жилья в республике выполнен на 38%. Сдано более 1 миллиона 194 тысяч квадратных метров.

Из коммерческого строительства сдано 40% от запланированного объема, или 52 многоквартирных дома. По программе социальной ипотеки из 108 домов построены 9, общая площадь которых составила более 49 тысяч квадратных метров. По линии индивидуального жилищного строительства план выполнен на 37%.

Продолжаются работы по социальным объектам – образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, в нынешнем году запланировано благоустройство 51 общественного пространства, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

