Общество
21 марта 16:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов поздравил всех татарстанцев с Наврузом и лесников – с Днем леса

В отрасли обновляют технику и внедряют беспилотные системы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На республиканском совещании Рустам Минниханов поздравил работников лесного хозяйства республики с Международным днем лесов, пишет пресс-служба раиса Татарстана.  

Глава республики отметил,  что благодаря труду работающих в отрасли более 2300 татарстанцев только в прошлом году лес был восстановлен на площади более 5300 гектаров.  

- Лесной фонд не просто сохраняется, а с каждым годом приумножается. Отдельно благодарю наших лесников и сотрудников МЧС за то, что за последние годы в лесах не допущено ни одного пожара. Беречь, сохранять и приумножать леса - задача каждого из нас, - подчеркнул Рустам Минниханов.   

Раис Татарстана напомнил, что благодаря поддержке республики в отрасли обновляют технику, внедряют беспилотные системы, реализуют программы ремонта зданий лесничеств и лесхозов.  

Также глава республики поздравил татарстанцев с праздником Навруз, символизирующим пробуждение земли, природы, приход весны, который исторически отмечают татары и башкиры.

Ранее сообщалось, что татарский язык стал самым востребованным национальным языком России в Яндекс. На втором месте по популярности – башкирский.

