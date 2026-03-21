Минниханов поздравил всех татарстанцев с Наврузом и лесников – с Днем леса
В отрасли обновляют технику и внедряют беспилотные системы.
На республиканском совещании Рустам Минниханов поздравил работников лесного хозяйства республики с Международным днем лесов, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
Глава республики отметил, что благодаря труду работающих в отрасли более 2300 татарстанцев только в прошлом году лес был восстановлен на площади более 5300 гектаров.
- Лесной фонд не просто сохраняется, а с каждым годом приумножается. Отдельно благодарю наших лесников и сотрудников МЧС за то, что за последние годы в лесах не допущено ни одного пожара. Беречь, сохранять и приумножать леса - задача каждого из нас, - подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис Татарстана напомнил, что благодаря поддержке республики в отрасли обновляют технику, внедряют беспилотные системы, реализуют программы ремонта зданий лесничеств и лесхозов.
Также глава республики поздравил татарстанцев с праздником Навруз, символизирующим пробуждение земли, природы, приход весны, который исторически отмечают татары и башкиры.
Ранее сообщалось, что татарский язык стал самым востребованным национальным языком России в Яндекс. На втором месте по популярности – башкирский.
