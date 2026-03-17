Происшествия
17 марта 21:54
Автор материала:Андрей Мартыгин

Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана оставил в силе оправдательный приговор 38-летнему гражданину Узбекистана Эмилю Бикбову после третьего пересмотра дела об убийстве 18-летней давности. Об этом «Вечерней Казани» рассказал защитник оправданного — адвокат бюро «Валеев и партнеры» Сергей Николаев.

— Решение Верховного суда Татарстана является знаковым. Оно показывает, что суд присяжных действительно есть и его решение может вступить в законную силу. Оно опровергает бытующий стереотип: «всё равно отменят». Конечно, и по данному делу пришлось трижды доказывать невиновность человека, но в любом случае это победа, победа Правосудия! — рассказал нашему изданию юрист.

Напомним, что обвинялся Бикбов в убийстве 68-летнего жителя Альметьевского района Раиса Лутфуллина. По версии следствия и прокуратуры, гражданин Узбекистана в ночь на 8 марта 2008 года убил пенсионера в драке, завязавшейся после словесной перепалки в его доме. Отметим, что преступление произошло в деревне Миннибаево и обвиняемый знал убитого — Бикбов встречался с внучкой новой супруги Лутфуллина.

Из материалов дела следует, что после убийства Бикбов затащил тело в машину жертвы, выехал на трассу и завел авто в кювет, чтобы преступление выглядело как несчастный случай. Однако защита доказала, что скрывать труп оправданному помогали в том числе и члены «новой семьи» Лутфуллина — и именно они выступили инициаторами сокрытия преступления. При этом сам Бикбов с самого начала расследования настаивал на своей невиновности.

Автор фото: предоставлено адвокатом Сергеем Николаевым

Бикбова задержали в 2024 году в Башкирии, где тот жил и неофициально работал, находясь в розыске. Сейчас мужчина находится в Узбекистане — его депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, поскольку все 16 лет розыска он пребывал в стране незаконно.

Ранее адвокат Сергей Николаев отмечал в Альметьевском горсуде, что мотив к убийству Лутфуллина имели также и члены «новой семьи» пострадавшего — сразу после смерти мужчины дочь его супруги закрыла автокредит. При этом защита установила, что незадолго до происшествия пенсионер намеревался купить квартиру в Альметьевске — и деньги у него для этого были. При этом соседи Лутфуллина говорили на следствии, что конфликты с рукоприкладством по отношению к жертве периодически случались в его доме.

