Водитель «ВАЗа» погиб в Татарстане в ДТП с опорой моста
Столкновение случилось в Елабужском районе.
В Елабужском районе Татарстана в ДТП с опорой моста погиб 21-летний водитель «ВАЗа». Об этом сообщили в ГАИ республики.
24 марта водитель на высокой скорости сначала съехал в кювет попутного направления, а затем врезался в опору железнодорожного моста. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что на Оренбургском тракте в Казани из-за коробки на дороге пострадал ребенок. Авария произошла на 17-м километре трассы, когда водитель резко вывернула руль, чтобы объехать препятствие.
Также говорилось, что в республике наблюдается увеличение числа ДТП, при этом смертность в авариях возросла на 50%. Растет и количество происшествий с несовершеннолетними, одна из причин этого - нежелание взрослых покупать детские автомобильные кресла.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
