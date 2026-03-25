Автор фото: ГИБДД РТ

В Елабужском районе Татарстана в ДТП с опорой моста погиб 21-летний водитель «ВАЗа». Об этом сообщили в ГАИ республики.

24 марта водитель на высокой скорости сначала съехал в кювет попутного направления, а затем врезался в опору железнодорожного моста. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на Оренбургском тракте в Казани из-за коробки на дороге пострадал ребенок. Авария произошла на 17-м километре трассы, когда водитель резко вывернула руль, чтобы объехать препятствие.

Также говорилось, что в республике наблюдается увеличение числа ДТП, при этом смертность в авариях возросла на 50%. Растет и количество происшествий с несовершеннолетними, одна из причин этого - нежелание взрослых покупать детские автомобильные кресла.

