Происшествия
26 марта 09:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Подросток выстрелил из арбалета в учителя и выпрыгнул из окна в Челябинске

После выстрела нападавший распылил перцовый баллончик в лицо другим учителям.

Автор фото: соцсети

В Челябинске несовершеннолетний напал на педагогов и одноклассников. Подросток выстрелил из арбалета в учительницу, а затем из сигнальной ракетницы — в лицо своей однокласснице. После этого он распылил перцовый баллончик в коридоре, пострадали еще три учительницы — им оказали помощь на месте, сообщает SHOT.

Раненую девочку госпитализировали. Угрозы ее жизни нет. Сам нападавший после случившегося выпрыгнул с третьего этажа, сломал ноги и тоже был доставлен в больницу.

Учеников школы отпустили по домам. На месте работают экстренные службы. Мотивы подростка выясняются.

Ранее мы писали, что несовершеннолетний напал с ножом на одноклассника в Подмосковье. Пострадавшего госпитализировали, а напавшего задержали.

