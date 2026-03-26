После выстрела нападавший распылил перцовый баллончик в лицо другим учителям.

Автор фото: соцсети

В Челябинске несовершеннолетний напал на педагогов и одноклассников. Подросток выстрелил из арбалета в учительницу, а затем из сигнальной ракетницы — в лицо своей однокласснице. После этого он распылил перцовый баллончик в коридоре, пострадали еще три учительницы — им оказали помощь на месте, сообщает SHOT.

Раненую девочку госпитализировали. Угрозы ее жизни нет. Сам нападавший после случившегося выпрыгнул с третьего этажа, сломал ноги и тоже был доставлен в больницу.

Учеников школы отпустили по домам. На месте работают экстренные службы. Мотивы подростка выясняются.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.