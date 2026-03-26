Происшествия
26 марта 10:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ревность стала причиной нападения подростка с арбалетом на школу в Челябинске

Несовершеннолетний приревновал свою подругу к другому и пришел мстить.

Автор фото: соцсети

Предварительная причина нападения на школу в Челябинске — ревность. По данным Mash, подросток приревновал свою девушку к другому и пришел на её урок с оружием.

Одноклассники описывают его как тихого и спокойного парня. Он занимался боевыми искусствами, играл в футбол и планировал поступать в юридический колледж.

Во время второго урока он ворвался в класс, распылил газ, выстрелил в школьницу из сигнальной ракетницы, а в учительницу — из арбалета. После этого вышел в коридор, распылил перцовый баллончик в лицо другим педагогам и выпрыгнул из окна. При падении он сломал обе ноги и был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.