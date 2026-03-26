Происшествия
26 марта 11:04
Автор материала:Алина Камалютдинова

В МВД Татарстана рассказали, куда чаще всего трудоустраиваются мигранты

Иностранцы для трудовой деятельности выбирают чаще всего строительные объекты и крупнейшие предприятия республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мигранты, прибывшие в Татарстан, чаще всего устраиваются на работу в строительную сферу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по Татарстану полковник полиции Денис Дзьоник.

Также мигранты, прибывающие из стран, с которыми не заключено соглашение о безвизовом режиме, работают на крупнейших предприятиях республики.

В этом году мигрантам выдали семь тысяч патентов на работу и 1463 разрешения на работу иностранцев, которые приехали из визовых стран.

Всего в республике работает 10 тысяч мигрантов из Евразии. Им достаточно заключить лишь трудовой договор, без получения патента.

Постоянно проводится работа по выявлению фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев. За год возбуждено 43 уголовных дела. Также выявлено 225 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности. 400 решений было принято по отношению к работодателям, которые использовали нелегальную рабочую силу.

Еще свыше 10 тысяч мигрантов прибывают в Татарстан в учебных целях.

Ранее Дзьоник также рассказал, что в республике за два месяца расследовали 77 преступлений, которые совершили 69 иностранцев, — это на 41 процент ниже прошлогодних показателей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.