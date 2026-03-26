Происшествия
26 марта 10:48
Автор материала:Алина Камалютдинова

В Татарстане снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами

В ведомстве сравнивались данные за два месяца 2025 и 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за два месяца расследовали 77 преступлений, которые были совершены 69 иностранцами, - это на 41 процент ниже прошлогодних показателей, сообщил заместитель министра внутренних дел по Татарстану полковник полиции Денис Дзьоник.

Однако, по словам спикера, это не показатель, поскольку сравнивается относительно небольшой период.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

Чаще всего мигранты привлекаются к ответственности из-за краж. Такого же рода преступления чаще всего совершают и по отношению к мигрантам.

Всего в республику в прошлом году прибыло 43 тысячи человек. В два раза больше показателей прошлого года принято решений о выдворении мигрантов за пределы России - 800 таких решений. Ещё 1702 мигрантам закрыли въезд на территорию России из-за двух и более административных нарушений.

Ранее мы писали, что во время проверки строящегося объекта на улице Генерала Ерина в селе Усады сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили девять иностранцев, нарушающих законы России. На мигрантов из трех стран Средней Азии составили 11 протоколов, в том числе за незаконное трудоустройство, нарушение режима пребывания в РФ и деятельность, не соответствующую цели въезда в страну.

