Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Массовая драка, произошедшая в поселке Осиново 17 февраля 2025 года, могла произойти в результате разборок дропперов. Об этом сообщил сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ во время допроса в Зеленодольском городском суде.
На сегодняшний день идет судебное разбирательство обстоятельств массового побоища, в котором были избиты трое молодых людей, у ТЦ «Радужный» (сейчас «Эссен»). По данному факту полицейские задержали семерых жителей Осиново: Аяза Авзалова, Дмитрия Бабаева, Олега Куклина, Рамазана Сафина, Аделя Усманова, Азата Хазиева и Кирилла Шамаева. Все они обвиняются в хулиганстве группой лиц. Однако Дмитрий Бабаев еще проходит по статье о мошенничестве, совершенном в значительном размере.
Силовики считают, что разборки произошли после того, как несколько участников группы дропперов кинули на деньги троих приезжих. Последние оформили банковские карты, за которые подсудимые обещали заплатить, но этого не сделали.
Во время процесса был допрошен оперативный сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью. Он сообщили суду, что на территории Осиново действует организованная группа, которая зарабатывает оформлением банковских карт для обналичивания денег, полученных путем дистанционного мошенничества.
Прокуратура уже огласила обвинительное заключение и перешла к допросу свидетелей по уголовному делу.
