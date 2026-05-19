Татарстанец сядет на 6 лет за попытку зарезать знакомую во время ссоры
Потерпевшей, несмотря на порезанную шею, удалось дать отпор, убежать и добраться до полиции на попутке.
Жителя республики признали виновным в покушении на убийство после того, как осенью прошлого года он проник в квартиру своей знакомой в Пестречинском районе. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил нож-топор и попытался перерезать потерпевшей горло. Однако ей удалось дать отпор, убежать, сесть в попутную машину и добраться до отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
После того, как женщина рассказала о произошедшем полицейским, преступника задержали. В итоге суд приговорил его к шести годам и семи месяцам тюрьмы.
Напомним, что Советский райсуд Казани выпустил из-под домашнего ареста основателя ООО «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. Его обвиняют в организации покушения на свою сноху Ирину Шевыреву. Теперь в отношении бизнесмена действует запрет определенных действий.
