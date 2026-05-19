Потерпевшей, несмотря на порезанную шею, удалось дать отпор, убежать и добраться до полиции на попутке.

Жителя республики признали виновным в покушении на убийство после того, как осенью прошлого года он проник в квартиру своей знакомой в Пестречинском районе. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил нож-топор и попытался перерезать потерпевшей горло. Однако ей удалось дать отпор, убежать, сесть в попутную машину и добраться до отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

После того, как женщина рассказала о произошедшем полицейским, преступника задержали. В итоге суд приговорил его к шести годам и семи месяцам тюрьмы.

