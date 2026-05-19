19 мая 15:39
«Вечерняя Казань»

Нижнекамца, выгуливавшего напавшего на девочку бультерьера, арестовали

Мужчина будет находиться под стражей минимум до 16 июля.

Автор фото: скриншот видео

В Нижнекамске арестовали 47-летнего мужчину, который выгуливал бультерьера, разорвавшего лицо 12-летней девочке. Об этом сообщили в прокуратуре республики, уточнив, что мужчина арестован до 16 июля 2026 года.

В ведомстве уточнили, что 16 мая мужчина выгуливал бультерьера, принадлежащего его знакомому, без поводка и намордника в общественном месте, в результате тот напал на девочку. Ребенок получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник «Вечерней Казани», знакомый с ходом лечения потерпевшей, рассказал, что пострадавшую изначально госпитализировали в больницу в Нижнекамске. Однако девочке потребовалась срочная операция и ее перевезли в Набережные Челны. Там она находилась некоторое время в реанимации, после стабилизации ее перевели в общую палату. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, основные повреждения девочка получила в области лица - это кусаные и рваные раны. Также ранения присутствуют и на других частях тела.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что главам сельских поселений в районе дали поручение внимательно проверить всех владельцев бойцовых собак. Как отметил мэр города Радмир Беляев, виновный должен понести самое строгое наказание.

Девочка, подвергшаяся нападению бультерьера, находится в стабильном состоянии, отмечается положительная динамика.

