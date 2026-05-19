Бастрыкин требует выяснить, почему в деревне в Татарстане нет школы
Из-за этого дети вынуждены посещать учебные заведения, которые находятся далеко от дома.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить, почему в деревне Кзыл-Иль Лаишевского района Татарстана нет школы, из-за чего нарушаются права детей на доступное образование. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Из-за отсутствия школы дети вынуждены посещать учебные заведения, которые находятся далеко от дома. К тому же там отсутствует достаточное количество мест. Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли, на протяжении нескольких лет ничего не меняется.
Руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому поручили провести проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах. Также необходимо сообщить о принятом решении и мерах к реализации прав детей на доступное образование.
Ранее сообщалось, что директор школы под Казанью, где нашли плакаты с ошибками, ушла с должности. Якобы в качестве причины называют жалобы активистов.
