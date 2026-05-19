Автор фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить, почему в деревне Кзыл-Иль Лаишевского района Татарстана нет школы, из-за чего нарушаются права детей на доступное образование. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Из-за отсутствия школы дети вынуждены посещать учебные заведения, которые находятся далеко от дома. К тому же там отсутствует достаточное количество мест. Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли, на протяжении нескольких лет ничего не меняется.

Руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому поручили провести проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах. Также необходимо сообщить о принятом решении и мерах к реализации прав детей на доступное образование.

