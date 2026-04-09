Якобы в качестве причины называют жалобы активистов.

Автор фото: t.me/svkoscheev

В Пестречинском районе Татарстана ушла с должности директор Богородской школы Галина Тимофеева, напомним, именно в этом учреждении нашли плакаты с арифметическими ошибками. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным администрации района, причина ухода - в постоянных жалобах пяти активистов. Якобы из-за них 13 учителей написали заявление на увольнение, но их уговорили остаться. Однако активисты продолжили писать в надзорные ведомства, количество жалоб достигло 150.

После того, как стало известно о плакатах с ошибкой, типография извинилась перед школой, и таблички поменяли. Однако директор решила уйти с должности, при этом Галина Тимофеева все еще ведет в школе шесть часов биологии. Сейчас ищут нового директора, завуч по воспитательной работе отказалась от должности.

