Общество
9 апреля 08:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Директор школы под Казанью, где нашли плакаты с ошибками, ушла с должности

Якобы в качестве причины называют жалобы активистов.

Автор фото: t.me/svkoscheev

В Пестречинском районе Татарстана ушла с должности директор Богородской школы Галина Тимофеева, напомним, именно в этом учреждении нашли плакаты с арифметическими ошибками. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным администрации района, причина ухода - в постоянных жалобах пяти активистов. Якобы из-за них 13 учителей написали заявление на увольнение, но их уговорили остаться. Однако активисты продолжили писать в надзорные ведомства, количество жалоб достигло 150.

После того, как стало известно о плакатах с ошибкой, типография извинилась перед школой, и таблички поменяли. Однако директор решила уйти с должности, при этом Галина Тимофеева все еще ведет в школе шесть часов биологии. Сейчас ищут нового директора, завуч по воспитательной работе отказалась от должности.

Ранее сообщалось, что ученица из Казани пожаловалась Мизулиной на жестокий буллинг. О травле в школе написала еще одна школьница из Татарстана.

