Директор школы под Казанью, где нашли плакаты с ошибками, ушла с должности
Якобы в качестве причины называют жалобы активистов.
В Пестречинском районе Татарстана ушла с должности директор Богородской школы Галина Тимофеева, напомним, именно в этом учреждении нашли плакаты с арифметическими ошибками. Об этом сообщает Mash Iptash.
По данным администрации района, причина ухода - в постоянных жалобах пяти активистов. Якобы из-за них 13 учителей написали заявление на увольнение, но их уговорили остаться. Однако активисты продолжили писать в надзорные ведомства, количество жалоб достигло 150.
После того, как стало известно о плакатах с ошибкой, типография извинилась перед школой, и таблички поменяли. Однако директор решила уйти с должности, при этом Галина Тимофеева все еще ведет в школе шесть часов биологии. Сейчас ищут нового директора, завуч по воспитательной работе отказалась от должности.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
