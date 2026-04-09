Общество
9 апреля 10:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из Казани до Черного моря запустили дополнительные поезда

О юных путешественниках в РЖД тоже подумали — до Анапы на лето назначили отдельный детский состав.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В период отпусков по Горьковской железной дороге от столицы республики до юга России начнут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Новое расписание опубликовала пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Состав № 491/492 Казань – Адлер будет циркулировать весь день. Из столицы республики он стартует со 2 июня в 7:20. Обратно из Адлера он будет отправляться с 4 июня в 10:41.

Поезд № 509/510 сообщением Казань – Новороссийск будет двигаться в таком же режиме. Из Казани он отправится с 6 июня в 22:48, а в обратном направлении — с 9 июня в 00:25.

Останавливаться составы будут в нескольких городах, в том числе в Ульяновске, Саратове, Волгограде. Помимо этого, назначено сообщение детского поезда № 583/584 Казань – Анапа. Он будет циркулировать в летние месяца по отдельным датам, позволяя юным пассажирам добраться до Черного моря.

Ранее мы писали, что скоро в России начнутся продажи «единого» билета в Абхазию. Добраться до Кавказа получится с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

