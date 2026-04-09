Из Казани до Черного моря запустили дополнительные поезда
О юных путешественниках в РЖД тоже подумали — до Анапы на лето назначили отдельный детский состав.
В период отпусков по Горьковской железной дороге от столицы республики до юга России начнут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Новое расписание опубликовала пресс-служба Миндортранса Татарстана.
Состав № 491/492 Казань – Адлер будет циркулировать весь день. Из столицы республики он стартует со 2 июня в 7:20. Обратно из Адлера он будет отправляться с 4 июня в 10:41.
Поезд № 509/510 сообщением Казань – Новороссийск будет двигаться в таком же режиме. Из Казани он отправится с 6 июня в 22:48, а в обратном направлении — с 9 июня в 00:25.
Останавливаться составы будут в нескольких городах, в том числе в Ульяновске, Саратове, Волгограде. Помимо этого, назначено сообщение детского поезда № 583/584 Казань – Анапа. Он будет циркулировать в летние месяца по отдельным датам, позволяя юным пассажирам добраться до Черного моря.
Ранее мы писали, что скоро в России начнутся продажи «единого» билета в Абхазию. Добраться до Кавказа получится с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
Земля была предназначена для малоэтажной жилой застройки.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.