Мультимодальные перевозки пассажиров из разных регионов в южную страну запланированы в обоих направлениях — туда и обратно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 30 апреля возобновится продажа билетов на смешанные поездки из субъектов России до Абхазии. Продлится летний режим до 30 сентября. Добраться до Кавказа получится с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Гости Абхазии смогут воспользоваться пятью автобусами в разные города: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Такая система, действующая с 2017 года, позволяет путешественникам безопасно добираться в нужные места — перевозки осуществляют проверенные и лицензированные компании.

Купить «единый» билет «поезд + автобус» получится в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов во всех форматах.

Стоимость озвучена следующая: Сочи – Гагра – 824 рубля, Сочи – Пицунда – 910 рублей, Сочи – Гудаута – 956 рублей, Сочи – Новый Афон – 1052 рубля, Сочи – Сухум – 1132 рубля.

Ранее сообщалось о новом внутреннем направлении, которое станет доступно казанцам и всем россиянам: прямые рейсы запустят из Архангельска в Казань. Перевозками займется Nordwind.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.