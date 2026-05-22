Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Продажа урожая картофеля без соблюдения правил может привести к административной ответственности, предупредила доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. Ее слова передает «Прайм».

Эксперт заметила, что штраф не грозит при выращивании картофеля для себя. При продаже картофеля дачник обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. Россельхознадзор может оштрафовать за нарушение правил реализации семян на 300—500 рублей. Помимо этого, штраф от 500 до 2000 рублей грозит за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации (статья 14.1 КоАП) — от 500 до 2000 рублей.

Пока практика привлечения дачников невелика, но риск существует, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что владельцы дачных и садовых участков рискуют остаться без земли, если участок выглядит заброшенным. В 2025 году Росреестр выдал 7,5 тысячи предписаний об устранении нарушений — это в три раза больше, чем годом ранее. Ещё 91 тысяча человек получили предостережения. Если собственники не приведут территорию в порядок, дальше последуют суд и принудительное изъятие участка в пользу государства.

