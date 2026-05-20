Общество
20 мая 09:37
«Вечерняя Казань»

Россиян предупредили, за что можно лишиться дачного участка

Заброшенные и заросшие сорняками сотки теперь могут отобрать через суд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Владельцы дачных и садовых участков рискуют остаться без земли, если участок выглядит заброшенным. Как выяснили «Известия», в 2025 году Росреестр выдал 7,5 тысячи предписаний об устранении нарушений — это в три раза больше, чем годом ранее. Ещё 91 тысяча человек получили предостережения. Если собственники не приведут территорию в порядок, дальше последует суд и принудительное изъятие участка в пользу государства.

С 1 марта 2025 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс, которые чётко прописали срок освоения земли — три года. Правительственное постановление закрепило и признаки заброшенности. Это мусор, покрывающий больше половины участка, разрушенные постройки с провалившейся крышей и заросли сорняков.

Земельный юрист Денис Литвинов пояснил, что предписание выдают, когда по архивным данным или геосъёмке доказано, что земля не использовалась три года и более.

Ранее юристы рассказали о штрафах за борщевик на дачном участке. Закон вступил в силу с 1 марта.

